Legendäre Hamburger „Schmidt Show“ kommt nach Essen

Essen Von der Reeperbahn ins Ruhrgebiet: Corny Littmann und seine kultige „Schmidt Show“ spielen 2024 außer Haus und gastieren im Essener „Stratmanns“.

In Hamburg sind das „Schmidts Tivoli“ und das „Schmidt Theater“ seit über 35 Jahren eine Institution. Im kommenden Jahr macht Deutschlands erfolgreichstes Privattheater einem erfolgreichen Essener Privattheater die Aufwartung: Wenn die Kiezbühne im Frühjahr 2024 mit der „Schmidt Show on Tour“ erstmals ins Ruhrgebiet kommt, zählt auch das Essener „Stratmanns“ zu den Auftrittsorten.

In den 90er-Jahren wurde das Schmidt Theater mit der „Schmidt Show“ durch die Ausstrahlung in den dritten Fernsehprogrammen bekannt. Corny Littmann, Marlene Jaschke und Lilo Wanders machten aus der Kiezbühne eine bundesweit bekannte Marke für schräge bis schrille Unterhaltung. Nun kann man die Reeperbahn-Institution auch in Essen erleben.

Burlesque-Künstlerin sorgt für erhöhte Saaltemperatur

Schmidt-Chef Corny Littmann führt am 14. März 2024 höchstpersönlich durch den Abend und begrüßt eine bunte Gästeschar: Mit Gänsehautstimme und Entertainer-Qualitäten begeistert Terrél Woodbury, der schon Mitglied der Harlem Gospel Singers war und Stars wie Michael Jackson, Cliff Richards oder Sarah Connor im Background unterstützt hat.

Wolfgang Trepper ist beim Auftritt im Stratmanns-Theater ebenfalls dabei. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Bei Tronica La Miez, einer der erfolgreichsten Burlesque-Künstlerinnen Europas, steigt die Saaltemperatur ins Tropische, Deutschlands schrillstes Comedy-Paar Emmi & Willnowsky serviert ein rasantes Potpourri an Gags und Witzen und Obernörgler Wolfgang Trepper redet sich zu jeder Jahreszeit gekonnt in Rage. So verspricht der Essener Abend Varieté in echter Schmidt-Manier – schrill, schräg und gnadenlos!

