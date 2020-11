Leerlauf in Essens Schwimmbädern auch nach Lockdown absehbar

Bis mindestens Ende November sind alle Schwimmbäder in Essen aufgrund der Corona-Schutzverordnung geschlossen. Wenn sie wieder öffnen, geht auch der Kampf um die zur Verfügung stehenden Wasserzeiten wieder los. Schulen, Vereine und Öffentlichkeit: Alle wollen ins Wasser. Das Paradoxe: Es gibt trotzdem Leerlauf-Zeiten in den Becken.

Klaus-Dieter Krause gehört zu den Öffentlichkeits-Schwimmern. Er geht von montags bis donnerstags jeden Morgen um 6.30 Uhr im Nord-Ost-Bad in Essen Schonnebeck schwimmen. Freitagsmorgens bietet das Schwimmbad keine öffentliche Schwimmzeit an, also fährt er ins Sportbad am Thurmfeld. Aber nur zum Schwimmen. Seinen Kaffee trinkt er danach wieder in der Cafeteria am Nord-Ost-Bad und schaut – seinen Angaben nach – auf eine „spiegelglatte Wasserfläche“. Krause: „Da ist niemand, warum kann man das Bad nicht für das öffentliche Schwimmen öffnen?“

Leerlaufzeiten in Essener Schwimmbädern

Die Antwort auf diese Frage ist komplex. Sie führt in die Tiefen der Organisation von Öffentlichkeitsschwimmen, Schulunterricht und Kursangeboten von unterschiedlichen Vereinen. Denn auch in anderen Essener Schwimmbädern kommt es immer wieder zu Leerlauf.

In Essen gibt es in den meisten Bädern eine sogenannte Blockbildung; entweder Schwimmunterricht, Vereinsschwimmen oder öffentliches Schwimmen. So fühlen sich die Öffentlichkeitsschwimmer von den Schülern nicht gestört und es müssen, genau wie beim Vereinsschwimmen, keine Schwimmmeister am Beckenrand stehen. Lehrer und Trainer übernehmen diese Aufgabe und so können Kosten eingespart werden. Die Stadt spart auch dadurch Kosten ein, dass sie selbst nicht alle Bäder allein betreibt, sondern Vereine diese Aufgabe zum Teil übernehmen und durch entsprechende Kurse Einnahmen generieren.

Wenn der Schwimmunterricht, das Vereinsschwimmen oder auch Kurse ausfallen, steht das Becken aber leer. „Lehrer müssen sich selbst vor dem Unterricht auf Rettungsfähigkeit überprüfen“, erklärt Alfred Kirchem, Schulsportreferent der Stadt Essen. Das bedeutet, wenn ein Lehrer beispielsweise erkältet ist und daher im Fall der Fälle schlecht tauchen könnte, fällt der Schwimmunterricht an dem Tag aus. Ein weiteres Ärgernis seien die Busse: Wenn diese mehr als zehn Minuten Verspätung hätten, würde sich das ganze Unterfangen nicht mehr lohnen. Auch bewegliche Ferientage und Projektwochen führen zum Ausfall des Schwimmunterrichts.

Solche kurzfristigen Absagen könne man kaum verhindern. Auf die Schnelle einen Schwimmmeister für diese Zeit zur Verfügung zu stellen, in der Hoffnung, dass eventuell spontan einige Badegäste zum Öffentlichkeitsschwimmen kommen, wäre aber absurd. „Leider bleiben innerhalb der zur Verfügung stehenden Schulschwimmzeiten in der Alten Badeanstalt immer wieder Wasserflächen leer, wo es uns als Betreiber in der Seele blutet, das zu beobachten“, sagt Arndt Zengerle, Geschäftsführer des Sport- und Gesundheitszentrums (SGZ) Altenessen.

Hallenbäder der Stadt Essen und ihre Nutzung Die elf Hallenbäder der Stadt: Stadtbad Altenessen – Alte Badeanstalt, Stadtbad Borbeck, Friedrichsbad, Schulschwimmhalle Holsterhausen, Schwimmzentrum Kettwig, Stadtbad Kupferdreh, Stadtbad Nordost, Bad- und Sport Oststadt, Schwimmzentrum Rüttenscheid, Sportbad Thurmfeld, Stadtbad Werden. Nutzung der Bäder der Stadt (nicht alle sind in städtischer Trägerschaft): 44,3 Prozent Öffentlichkeit, 30,7 Prozent Schulen, 25 Prozent Vereine.

Wenn klar ist, dass der Schwimmunterricht auch auf absehbare Zeit nicht stattfinden kann, weil die Lehrkraft sich beispielsweise ein Bein gebrochen hat, sind die Schulen angewiesen, die Stadt zu informieren, damit diese Wasserzeiten anderweitig genutzt werden können. Diese Information kommt im besten Fall bei Kurt Uhlendahl, dem Abteilungsleiter der Essener Bäder an.

„Die Vereine könnten dann einen Kurs organisieren, Teilnehmer müssten sich anmelden und ein Trainer bereitstehen“, erklärt Uhlendahl, der weiß, dass sich die Vereine in Essen immer ins Zeug legen, um die Jüngsten an das Element Wasser zu gewöhnen, den Vorschulkindern das Schwimmen beizubringen und den Älteren ihre Wasser-Gymnastikkurse anzubieten. Eine Kurs-Organisation koste aber mindestens zwei Wochen - in denen das Bad zu den entsprechenden Zeiten leer steht. Auch hier sei es schwierig, auf die Schnelle einen Schwimmmeister für das Öffentlichkeitsschwimmen zu organisieren, denn die zur Verfügung stehenden Kräfte sind in den anderen Essener Bädern im Einsatz. Wenn der jeweilige Kurs dann läuft, müsste man den Teilnehmern erklären, dass es keine Fortsetzung geben wird, weil das Schulschwimmen Vorrang hat. Das sorgt für Frust.

„Wasser und Übungsleiter sind Mangelware“

Kurt Uhlendahl weiß: „Wer einmal einen Wasserkurs hat, gibt den nicht gerne ab.“ Es gebe nichts, was so beliebt sei wie Wasserkurse, unabhängig ob für Babys, für Kinder oder Senioren. Doch, so Alfred Kirchem: „Wasser und Übungsleiter sind Mangelware.“ Erst, wenn absehbar ist, dass sich die freien Schulschwimmzeiten auf sechs Monate und mehr beziehen werden sie daher zu einer anderen Nutzung freigegeben.

Uhlendahl weist auf ein weiteres Problem hin, das das Dilemma von Klaus-Dieter Krause im Nord-Ost-Bad erklärt: „Nicht in jedem Schwimmbad gibt es haufenweise Umkleiden.“ So müsste es zwischen öffentlichem Schwimmen, Kursen und Schulsport manchmal einen 15-minütigen Puffer geben, um den Wechsel harmonisch zu gestalten. Der Freitagmorgen ist im Nord-Ost-Bad für Vereine reserviert. Die Frühschwimmer müssen an diesem Tag tatsächlich pausieren oder ausweichen.

Auch der Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe hatte sich im Juni dieses Jahres mit dem Thema befasst und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Nutzung der Bäder durch Schulen durchaus intensiv ist und höhere Kontingente zur Verfügung stünden, als gesetzlich vorgeschrieben sind. Kurt Uhlendahl betont jedoch: „Als Sport- und Bäderbetriebe wollen wir die Leerstände so weit wie möglich minimieren.“

