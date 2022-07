Eine Veranstaltung am Samstag (16.7.) will den Ballermann nach Essen-Holsterhausen holen. (Symbolbild)

Song Layla in Essen „Layla“ darf auf Ballermann-Event in Essen gespielt werden

Holsterhausen. Der kontroverse Schlagersong „Layla“ wurde auf einem Würzburger Fest verboten. Wie man die Sache in Essen sieht.

Der kontroverse Song „Layla“ von „DJ Robin“ und „Schürze“ darf am Samstag (16. Juli) auf dem Ballermann-Event gespielt werden, das in vier Kneipen in Holsterhausen stattfindet. In dem kontroversen Lied wird eine „Puffmutter“ unter anderem als „schöner, jünger, geiler“ besungen. Die Stadt Würzburg hatte das Lied auf einem Volksfest verboten.

In Essen sieht man die Sache entspannter: „Alles andere wäre auch Vorzensur. Welche Musik gespielt wird, entscheidet immer noch jeder Wirt“, sagt Harald Hagen. Hagen ist Initiator der Veranstaltung, bei der der Ballermannsänger Manolo durch vier Lokale ziehen wird. Allerdings haben Hagen und die anderen Initiatoren dennoch im Vorfeld über das Lied beraten: „Im Prinzip haben wir festgestellt, dass locker die Hälfte der Schlagerlieder zumindest sexistisch interpretierbar sind.“

Essener Initiator: „Diskussion ist unwürdig“

Hagen sieht hier keinen Unterschied zwischen „Layla“ und einem Großteil der anderen Schlager. Von Tochter und Sohn wisse er, dass das Wort „geil“ auch einfach nicht mehr die gleiche Bedeutung habe „wie noch vor zehn, zwanzig Jahren.“ Das sei mittlerweile bei vielen ein ganz normales Kompliment. Verständnis für die Diskussion hat Hagen wenig: „Man beschäftigt sich hier mit unwichtigen Dingen. Die Diskussion ist unwürdig.“ Natürlich seien alle Initiatoren gegen jeden Sexismus und gegen jede Beleidigung. Die sehe man in dem Lied aber nicht: „Wir wollen den Menschen vor allem die Möglichkeit geben zu feiern“, sagt Harald Hagen.

Hier ist man also weit entfernt vom Würzburger Weg. Auch Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schaustellerbundes, will das Lied auf dem Gruga-Sommerfest nicht verbieten. Er betonte allerdings, man müsse Lieder mit potenziell sexistischen oder rassistischen Texten „beobachten“. Auch der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen teilte auf Anfrage mit, er sehe „keine Veranlassung“, das Lied zu verbieten.

