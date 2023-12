Kriminalität Lauter Knall in Essen: Einbrecher verrät sich selbst

Essen Im Essener Stadtteil Horst ist ein Einbruchsversuch gescheitert. Der Täter wurde festgenommen.

Ziemlich ungeschickt hat sich ein 31-Jähriger am Donnerstagabend verhalten - er wollte in eine Erdgeschosswohnung in der Irmastraße einbrechen. Die Straße liegt im Stadtteil Horst nicht weit entfernt vom Gewerbegebiet Ruhrau.

Gegen 19.45 Uhr vernahmen Passantinnen einen lauten Knall - dann sahen sie den Mann, der versuchte, durch ein Fenster in die Wohnung zu gelangen. Was den Knall ausgelöst hat, ist unklar.

Der Mann flüchtete, als er die Frauen sah, konnte aber wenig später auf einem Penny-Parkplatz festgenommen werden. Der Mann stammt aus Albanien, hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist schon häufiger mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

