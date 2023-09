Laufen für das Leben: Wie der Onkolauf Krebspatienten hilft

Der Onkolauf im Grugapark (Archivbild) findet in diesem Jahr zum 19. Mal statt. Der Erlös geht an die Krebsberatung Essen.

Essen. Wer beim Onkolauf im Grugapark teilnimmt, tut nicht nur etwas für die eigene Gesundheit. Er unterstützt Krebspatienten und ihre Angehörigen.

„Laufen für das Leben“ ist das positive Motto des jährlichen Onkolaufs, der den Teilnehmern gut tut und entscheidend zur Finanzierung der Krebsberatung Essen beiträgt. Am Samstag, 16. September, gehen die Läufer und Läuferinnen wieder im Grugapark an den Start. Offizielle Eröffnung ist um 9.30 Uhr an der Orangerie.

Eine halbe Stunde später beginnt das Laufevent mit Formaten für jede Alters- und Leistungsklasse: Als erstes gehen die Nordic-Walker an den Start, gefolgt von den Bambinis, die 300 Meter zurücklegen. Um 15 Uhr hat sich die Distanz dann auf 5 Kilometer für die Teilnehmer des Hauptlaufs gesteigert. Dazwischen gibt es Schüler-, Firmen- und Jedermann-Lauf.

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen ist Schirmherr des Onkolaufs

Schirmherr des Onkolaufs ist auch in diesem Jahr der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen. Unser Bild zeigt ihn beim Startschuss zum Lauf im Grugapark im Jahr 2019. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Der Onkolauf unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Thomas Kufen ist eine bekannte Sportveranstaltung, die dieses Jahr zum 19. Mal stattfindet. Der Erlös geht an die Krebsberatung Essen (krebsberatung-essen.de). Die Beratungsstelle unterstützt an Krebs erkrankte Menschen und ihre Angehörigen. In der Sozialberatung geht es dabei etwa um Fragen zu Krankengeld, Reha, Schwerbehinderung oder den beruflichen Wiedereinstieg.

Beratung hilft Krebspatienten in ihrer Krisensituation

Die psychoonkologische Beratung hilft die Lebensqualität der Betroffenen in ihrer Krisensituation verbessern: Hier können sie sich mit Ängsten und Stress auseinandersetzen, ihre Widerstandskraft stärken. Die Beratung ist vertraulich, neutral und kostenlos und kann in jeder Phase der Erkrankung in Anspruch genommen werden.

Noch sind Anmeldungen in jeder Lauf-Kategorie möglich: Bambinis zahlen 3 Euro, Schülerinnen und Schüler 5 Euro; alle anderen 12 Euro. Dazu kommt der Grugapark-Eintritt, der für den Lauf auf 1 Euro reduziert ist (Kinder unter 6 Jahren zahlen nicht). Infos: https://www.onkolauf.de/der-lauf/ausschreibung/

