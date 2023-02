Lauf-Event Big City Trail in Essen: Das ist 2023 geplant

Essen-Südviertel/Rüttenscheid. Die Route des Essener Lauf-Events Big City Trail führt 2023 durch Rüttenscheid und das Südviertel. Warum in diesem Jahr auch wandern erlaubt ist.

Sich sportlich bewegen und dabei die Sightseeing-Highlights der Stadt kennenlernen: Das ist die Idee des Lauf-Events Big City Trail, das am 4. Juni in die nächste Runde geht. Bei der Sport-Veranstaltung läuft man nicht nur an verschiedenen Gebäude vorbei, sondern durch sie hindurch. Nachdem der Fokus bei den vergangenen Malen auf der Innenstadt lag, führt die neun Kilometer lange Route in diesem Jahr neben einem kleinen Schlenker durch die City hauptsächlich durch das Südviertel und Rüttenscheid. Man kann sich bereits anmelden.

Den genauen Verlauf der Route mit zehn bis zwölf Stationen gibt der Veranstalter Bunert Events erst kurz vor der Veranstaltung bekannt. Klar ist aber schon, dass der Startschuss am Stadtgarten fällt. Folgende Lokalitäten sind auf jeden Fall dabei: Mintrops Concierge Hotel, die Bar Gin & Jagger, die Philharmonie, das Folkwang-Museum, die Domschatzkammer, Laufsport Bunert, die Redaktion von Radio Essen, die Lichtburg und die Tanzschule Overrath.

Zum ersten Mal können Wanderer beim Big City Trail in Essen mitmachen

„Ziel ist es, Essen besser kennenzulernen, die Hemmschwelle zu verlieren, in bestimmte Gebäude hineinzugehen und Orte zu entdecken, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte“, erklärt Nora Mittelsteiner von Bunert Events. Der Lauf erlaube einen Blick hinter die Kulissen. So führte die Route beim letzten Mal zum Beispiel durchs Grillo-Theater. Dort konnten die Läuferinnen und Läufer sehen, wo die Bühnenbilder und Kostüme gelagert werden werden.

Beim Big City Trail in Essen kann man alleine oder in Teams starten. (Archivbild) Foto: Brüggemann / Bildwerk

In diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Zum ersten Mal können auch Wanderinnen und Wanderer mitmachen. „Die Strecke kann sportlich gelaufen, gewalkt oder gemütlich gewandert werden – alles ist möglich“, kündigt Christian Hengsmith, Geschäftsführer von Bunert Events, an. Nora Mittelsteiner ergänzt, dass man die Veranstaltung so für Menschen öffnen wolle, die nicht extrem sportlich seien, aber Lust hätten, sich aktiv zu bewegen. Schon bei den vergangenen Läufen habe man bemerkt, dass einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer stückweise gegangen statt gelaufen seien.

Letzter Big City Trail führte zum Beispiel durch Essener Rathaus, GOP und Grillo-Theater

Überhaupt, so Mittelsteiner, sei Wandern spätestens seit Corona zum Trend geworden: „Während der Pandemie hatte man ja kaum eine andere Möglichkeit, als wandern oder spazieren zu gehen.“ Der sogenannte Team-Walk von Bunert Events – eine Wander-Veranstaltung für Firmen und Teams – habe bei seiner ersten Auflage gleich 1600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angelockt.

2022 hatte der Big City Trail zum ersten Mal seit Corona wieder stattgefunden. 1500 Läuferinnen und Läufer waren dabei, die Route führte unter anderem durch GOP, Rathaus Essen, Grillo-Theater, das Hotel Motel One und die Weststadthalle. Angemeldet waren laut Veranstalter neben Einzelstartern auch Vereine, Familien, Freundeskreise, Laufgruppen und Arbeitskollegen. „Wir hoffen, dass es in diesem Jahr wegen der Öffnung für Wanderer sogar noch mehr werden“, sagt Mittelsteiner.

Der Big City Trail ist nicht die einzige Lauf-Veranstaltung von Bunert Events, die in den kommenden Monaten ansteht. Am 1. Mai findet der Wohltätigkeitslauf Herz-Kreislauf auf Zollverein statt, es folgt der Essener Firmenlauf am 20. Juni und der nächste Team-Walk um den Baldeneysee am 23. August. Alle Informationen gibt es unter www.bunert-events.de. Für den Big City Trail kann man sich online unter www.essen-city-trail.de anmelden.

