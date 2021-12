Laubkörbe in Essen: EBE ist von dem neuem Angebot überzeugt

Essen. Erstmals wurden 2021 in Essen großflächig Laubkörbe aufgestellt, aber weniger Laubsäcke ausgeteilt. Warum die EBE mit dem Vorgehen zufrieden ist.

4975,6 Tonnen Laub sind in den vergangenen Wochen von Essener Straßen aufgesammelt und entsorgt worden. Wie die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) mitteilen, sind das 316 Tonnen mehr als im Vorjahr, im Durchschnitt der letzten zehn Jahre seien es 450 Tonnen mehr.

Vor allem der erstmalige großflächige Einsatz von mehr als 1000 Laubkörben im Stadtgebiet sei als voller Erfolg zu werten, so Stephan Tschentscher, Geschäftsführer der EBE: „Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal in vielen Straßen Essens Laubkörbe aufgestellt. Es freut uns sehr, dass dieses zusätzliche Angebot von vielen Anwohnerinnen und Anwohnern stark genutzt wurde und große Mengen Laub in den Sammelkörben gelandet ist.“

Laubsäcke: In Essen wurden in diesem Jahr 25.000 weniger ausgeteilt

Neben den Laubkörben wurden Bürgerinnen und Bürgern 75.000 kostenlose Laubsäcke gemeinsam mit den Stadtwerken zur Verfügung gestellt – das waren 25.000 weniger als im Jahr 2020. Die Laubkörbe seien eine alternative, umweltfreundlichere Form der Laubsammlung und ein neues Angebot, für all jene, die sich freiwillig an der Laubsammlung beteiligen wollen, heißt es seitens der EBE.

Erfahrungsgemäß unterstützen viele Menschen die Entsorgungsbetriebe, indem sie heruntergefallene Blätter der Straßenbäume vor ihrer Haustür selbst zusammenfegen und entsorgen.

Laubkörbe: Im kommenden Jahr sollen weitere Standorte geschaffen werden

Mit dem Angebot der Laubkörbe ist man bei der EBE offenbar so zufrieden, dass im kommenden Jahr weitere aufgestellt werden sollen. Die bisherigen Standorte würden nun ausgewertet und mögliche neue Standorte geprüft.

Das erste Mal waren Laubkörbe von der EBE vor einem Jahr aufgestellt worden, im Rahmen eines Modellversuchs mit 50 Drahtkörben in den drei Stadtteilen Karnap, Frillendorf und Frohnhausen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen