Late-Night-Shopping zum Start des Essen Light Festivals

Ende September startet die siebte Auflage des Lichtkunstfestivals in Essen. Was die Besucher erwarten dürfen und wie Energie gespart wird.

Essen Light Festival: Lichtkunst in Zeiten der Energiekrise

Essen. Wenn am Freitag das Essen Light Festival startet, haben in der Innenstadt zahlreiche Geschäfte länger als üblich geöffnet. Was geplant ist.

Nahezu alle Geschäfte auf den Haupteinkaufsstraßen in der Essener Innenstadt sowie in der Rathaus Galerie und dem Limbecker Platz haben am Freitag, 30. September, länger als üblich geöffnet: bis 22 Uhr. Grund dafür ist der Start des diesjährigen Essen Light Festivals (alle Infos zur Veranstaltung).

Wie die veranstaltende Essen Marketing GmbH mitteilt, wollen für das Late-Night-Shopping in der City einige Händler mit besondere Aktionen in Geschäfte locken.

Essen Light Festival startet am Freitag (30.9.)

Das Lichtkunstfestival selbst läuft in diesem Jahr bis einschließlich Sonntag, 9. Oktober. Jeweils von Einbruch der Dunkelheit bis 22 Uhr können sich Interessierte insgesamt 14 Lichtinstallationen anschauen – im Vorjahr waren es noch 18.

„Durch den Verzicht auf stromintensive Licht- und Lasershows, weniger Spielorte und durch die ausschließliche Verwendung von stromsparenden LEDs spart die EMG in diesem Jahr 70 Prozent Strom im Vergleich zum Vorjahr ein“, heißt es in einer Mitteilung.

