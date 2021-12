Lastwagen kracht vor Eisenbahnbrücke in Essen-Frillendorf

Essen. An der Eisenbahnbrücke in Frillendorf hat es erneut einen Unfall mit einem Lastwagen gegeben. Ein Baucontainer versperrte die Elisenstraße.

Zum wiederholten Mal ist am Mittwoch ein Lastwagen in die Eisenbahnbrücke an der Elisenstraße in Essen-Frillendorf gekracht. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Doch es kam um kurz nach 14 Uhr für die Dauer der mehrstündigen Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen, als ein Baucontainer von dem Sattelzug gerissen wurde und auf die Fahrbahn rutschte.

Immer wieder missachten Brummifahrer die Durchfahrtshöhe der dortigen Brücke. Die beträgt 3,40 Meter. Zuletzt hatte sich im März 2016 ein Gespann dort festgefahren.

