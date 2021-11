Lastwagen brennt in Essen: Komplette Straße verraucht

Essen. Wegen eines brennenden Lasters in Bochold wurde ein Penny Markt geräumt und eine Straße geperrt. In Rüttenscheid brannte es in einem Müllwagen.

Ein brennender Lastwagen hat am Dienstagmittag für einen größeren Einsatz der Feuerwehr in Essen-Bochold gesorgt. Kurz nach dem Alarm um 11.30 Uhr zog dichter Qualm durch die Bocholder Straße, die gesperrt wurde.

Ein Penny Markt wurde geräumt. Ob es Verletzte gibt, war zunächst unklar.

Vermutlich ist das Kühlaggregat des Sattelzugs bei der Anfahrt zu dem Penny Markt in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf den beladenen Auflieger über, der von innen heraus brennt. Weil der Lastwagen mit Edelstahl ausgeschlagen und gedämmt ist, muss sich die Feuerwehr gewaltsam Zugang verschaffen, um an den Brandherd zu gelangen, sagte Feuerwehrsprecher Mike Filzen.

Der blaue Lastwagen ging auf der Anfahrt zum Penny Markt in Flammen auf. Foto: Justin Brosch

Die Einsatzkräfte müssen dabei dennoch vorsichtig zu Werke gehen. Neben Lebensmitteln hat der Lastwagen auch Lösungsmittel und Spraydosen geladen, die in die Luft gehen können.

Wie Augenzeugen berichten, sei der Laden evakuiert worden, als der Rauch in das Gebäude zog. Die Feuerwehr forderte auch alle anderen Anwohner auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten, und löste auch die Warnapp Nina aus, um vor möglichen Gefahren im Stadtteil Essen-Bochold zu warnen. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden.

An der Eleonorastraße in Essen-Rüttenscheid löschte die Feuerwehr brennenden Abfall aus einem Müllwagen. Foto: Justin Brosch / ANC-News

Während die Löscharbeiten von zwei Zügen in Bochold auf Hochtouren liefen, wurde der Feuerwehr ein weiterer Fahrzeugbrand an der Eleonorastraße in Rüttenscheid gemeldet. Wie sich herausstellte, kokelte jedoch nur Abfall in einem Müllwagen. Der qualmende Inhalt wurde an einer Waschstraße abgekippt und gelöscht. Dieser Einsatz war allerdings deutlich schneller beendet als der bei Penny, berichtete Feuerwehrsprecher Christoph Riße. (j.m.)

