Laster aus dem Münsterland kippt im Essener Süden um

Gegen einen Baum krachte dieser Kipplaster am Dienstagabend im Bredeneyer Heissiwald.

Essen. Ein Laster ist im Heissiwald am Dienstagabend aus ungeklärter Ursache umgekippt. Der Fahrer verletzte sich nur leicht, der Lkw ist aber Schrott.

Im Essener Stadtteil Bredeney ist am Dienstagabend ein Laster umgekippt. Das Fahrzeug soll nach ersten Erkenntnissen einen Strommasten und einen geparkten Pkw beschädigt haben. Schwer verletzt wurde offenbar niemand. Schauplatz ist die steil verlaufende Straße Am Kanonenberg in der Nähe des Heissiwaldes.

Hoher Sachschaden

Die Ursache für das Umkippen ist derzeit unklar; dem Vernehmen nach entstand ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Das Fahrzeug, ein 40-Tonner-Sattelkipper, gehört einem Baustoffhandel aus dem münsterländischen Velen. Die Firma berichtet, dass der Fahrer nur leicht verletzt und nach kurzer, ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus sofort wieder entlassen werden konnte. Der Mann trägt eine Prellung der Schulter davon.

[Abonnieren Sie hier kostenlos unseren Newsletter mit Nachrichten aus Essen]

Der Baustoffhandel geht davon aus, dass der Auflieger nicht schwer beschädigt wurde, bei der Zugmaschine hingegen wohl mit einem Totalschaden zu rechnen ist.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen