Laptop unterschlagen - Polizei Essen fahndet mit einem Foto

Essen. Ein 24-Jähriger hat einen Rucksack mit einem MacBook in einer Bahn verloren. Dies nutzte ein Unbekannter aus, nach dem die Polizei sucht.

Mit einem Foto einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem Unbekannten, der in der Innenstadt ein Laptop unterschlagen hat.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Montag berichtete, stieg ein 24-Jähriger am 26. Februar gegen 9.40 Uhr am Hauptbahnhof in die U-Bahnlinie U11 in Fahrtrichtung Berliner Platz. Beim Umsteigen bemerkte der Essener, dass er seinen Rucksack in der Bahn verloren hatte. Darin befand sich ein silbernes MacBook.

Der Unbekannte nutzte die Gelegenheit, um das Gerät an sich zu nehmen und mit der Beute in unbekannte Richtung zu flüchten. Die Videoüberwachung filmte den mutmaßlichen Täter dabei.

Wer den Mann auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

