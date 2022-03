Langer Stau nach Unfall auf der A40 in Essen-Kray

Essen. In Essen-Kray kollidierte ein Lastwagen mit einem Pkw. Es wurde wohl niemand verletzt, doch Verkehrsbehinderungen waren die Folge.

Ein langer Stau in Richtung Duisburg ist am Mittwochmittag die Folge eines Unfalls auf der A40 in Essen: In Höhe der Auffahrt Essen-Kray kollidierte gegen 12 Uhr ein Lastwagen mit einem Auto. Nach ersten Meldungen vom Unfallort wurde niemand verletzt.

Für die Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig geführt werden, was zu erheblichen Behinderungen führte. Ab Gelsenkirchen-Süd hat sich eine mehr als vier Kilometer lange Fahrzeugschlange gebildet. Es kommt zu Verzögerungen von mehr als 30 Minuten.

Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen