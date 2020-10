Essen. Das Land bildet Nachwuchs für die Justiz jetzt in Essen aus. Ein Glücksfall: So wird das Bildungshotel neu genutzt, das zuletzt kaum Gäste hatte.

Es war ein wichtiger Tag für 150 junge Menschen, die am Donnerstag (1. Oktober) in ihre Ausbildung zum Justizfachwirt starteten, und ein wichtiger Tag für die Stadt Essen, die eine Bildungseinrichtung mit überregionaler Ausstrahlung gewonnen hat: Das Ausbildungszentrum der Justiz (AZJ) des Landes hat einen neuen Standort in Essen.

Die beiden langjährigen, bisherigen AZJ-Standorte liegen beschaulich, aber auch ein wenig entlegen in Bad Münstereifel und Monschau. Um den wachsenden Bedarf nach qualifiziertem Nachwuchs gerecht zu werden, beschloss das Land im November 2018 verstärkt auszubilden. „Mit der Ausbildung zu Justizfachwirten eröffnen wir Schulabgängern einen Einstieg in die Justiz.“

Das Bildungshotel hatte zuletzt kaum noch Gäste

Für die 150 Ausbildungsplätze benötigte man einen dritten AZJ-Standort. „Dieser sollte zentral gelegen und verkehrstechnisch gut angebunden sein, so dass er auch für Teilnehmer aus den nördlichen Landesteilen gut zu erreichen ist“, sagte NRW-Justizminister Peter Biesenbach bei der Einweihung des AZJ, das im Bildungspark der Stadt in Altenessen-Süd angesiedelt ist.

Ein Glücksfall, wie der Minister betont, schließlich sei die Suche nach geeigneten Immobilien nicht einfach gewesen. Zumal man für die 150 Justizfachwirte, die zwei Jahre lang theoretisch und praktisch ausgebildet werden und die Grundlagen des Justizwesens erlernen, „an der Internats-Unterbringung festhalten wollte“. Im Bildungspark der Stadt kann dafür jetzt das frühere Bildungshotel genutzt werden, das zuletzt kaum noch ausgelastet war.

Räumlichkeiten wurden für den neuen Mieter modernisiert

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hatte man im Bildungshotel Asylbewerber untergebracht, doch das brachte nur eine vorübergehende Entspannung der Belegungsprobleme. Da das Gebäude mit Fördermitteln errichtet wurde, darf es aber ausschließlich für Weiterbildungszwecke genutzt werden. Eine Bedingung, die das Ausbildungszentrum der Justiz nun erfüllt. Und so ist die Neuansiedlung auch ein Glücksfall für die städtische Grundstücksverwaltung (GVE), der die Immobilie gehört.

Weiterbildungsadresse der Stadt Essen Der von der städtischen Grundstücksverwaltung Essen (GVE) getragene Bildungspark Essen ist eine Weiterbildungsadresse, an der unterschiedliche Bildungsanbieter zusammenarbeiten. Dazu gehören u.a. das Berufskolleg im Bildungspark, das Studieninstitut der Stadt Essen und ComIn international.

Seit man sich mit dem Land im Frühjahr 2019 einig geworden war, wurden die schlichten Hotelzimmer ebenso wie Schulungsräume umgebaut und den Bedürfnissen des neuen Mieters angepasst. „So sind helle, moderne, technisch gut ausgestattete Seminarräume entstanden“, sagt Biesenbach. Außerdem sei mit den mehr als 200 Plätzen, das ursprüngliche Ziel von 150 noch deutlich übertroffen worden.

Renommee gestärkt – Leerstand verhindert

Ausdrücklich und mehrfach lobt Justizminister Biesenbach in seiner Eröffnungsrede die gute Zusammenarbeit mit Stadt und GVE, die so zügige wie zuverlässige Umsetzung und die Einhaltung von Zeit- und Kostenrahmen. „So etwas bekommen wir nicht oft. Sollten wir noch etwas brauchen oder planen, bleibt Ihr erster Ansprechpartner.“

Angesichts solchen Überschwangs scherzt Oberbürgermeister Thomas Kufen, dass er sich fragen müsse, „ob wir vielleicht über den Tisch gezogen worden sind“. Dann lobt der OB das klare Bekenntnis des Landes, das weitere Perspektiven für die Stadt Essen biete. Das AZJ selbst bilde junge Menschen aus, die später als Justizfachangestellte, „die Schnittstelle zwischen den Bürgern und einer bürgernahen Justiz bilden“. Nebenbei würden die Nachwuchskräfte, die aus allen Teilen des Landes kommen, zu Botschaftern der Stadt Essen. Kurzum, die neue Einrichtung stärke das Renommee der Stadt. Und – das lässt der OB ungesagt – sie verhindert einen dauerhaften Leerstand auf einer großen Fläche im Bildungspark.

