Lakritzeis: Das kleine Schwarze aus Essen-Schonnebeck

Essen-Schonnebeck. In Skandinavien beliebt, in Schonnebeck auf der Karte: Lakritzeis. Wie es schmeckt und warum die Familie Buscemi nur zeitweise „schwarz sieht“.

Der Sommer ist da und mit ihm alle Farben des Regenbogens: Die Blumen blühen, es gibt bunte Obstsalate und beerige Desserts, und in der Eisdiele des Vertrauens leuchtet fruchtig Gefrorenes von Zitronengelb über Erdbeerrot bis zu Schlumpfblau. Und dann das: Man könnte es schlichte Eleganz nennen, was da im Eiscafé Arnoldo auf mattschwarzer Waffel über die Theke gereicht wird: Lakritzeis.

Besonders in skandinavischen Ländern beliebt hat die eiskalte Besonderheit vor geraumer Zeit auch den Weg nach Schonnebeck gefunden. Wann genau, das ist nicht mehr zu eruieren, sicher ist aber: Der Weg führte über eine Zeche. „Wir waren ja schon beim ersten oder zweiten Zechenfest auf Zollverein mit unserem Eiswagen dabei“, erinnert sich Diane Glinka, eine geborene Buscemi, die gemeinsam mit der ganzen Familie und unter Führung des Vaters Sebastiano Buscemi den Laden an der Huestraße betreibt. „Irgendwann kam unser Vertreter und sagte: Es gibt neue Eissorten.“ Eine davon: Lakritz. „Und da kamen wir dann auf die Idee für das Zechenfest: Wir machen daraus die Kohletüte.“

Kohletüte vom Zechenfest auf Zollverein

Man möge das Wortspiel verzeihen, doch die Kohletüte war ganz offensichtlich eine coole Tüte, denn sie war so beliebt, dass sie schnell auch den Weg in den regulären Verkauf schaffte. „Nach dem Zechenfest haben auch im Eiscafé einige Leute danach gefragt. Allerdings bieten wir es nicht immer an“, schränkt Glinka ein. „Mein Schwager hat das Lakritzeis eigentlich den ganzen Juni über in seinem Bus im Verkauf, dann ist es schlagartig vorbei. Und zum Zechenfest im September haben wir es dann wieder.“

Läuft gut: Alljährlich im Juni und dann später wieder zum Zechenfest bietet das Eiscafé Arnoldo sein Lakritzeis an. Foto: Jan Weber / FUNKE Foto Services

Ganz so gefragt scheint Lakritzeis dann also doch nicht, eher ein kulinarischer Höhepunkt für besondere Gelegenheiten, wenn auch der Preis mit 1,20 Euro der gleiche ist wie für alle anderen Geschmacksrichtungen. Tatsächlich sind Kundinnen und Kunden wohl sehr eingefahren, was die Auswahl der Eissorten angeht. So schlemmen sich die einen ihr ganzes Leben lang durch die Krokantbecher der Stadt, die anderen favorisieren das traditionelle gemischte Eis mit Sahne. „Viele bevorzugen vor allem die Sorten Cookies, Oreo-Schokolade und Vanille“, erklärt die Fachfrau.

Eiswagen sind seit 1978 im Essener Norden unterwegs

Und die muss es wissen, schließlich ist die Familie Buscemi bereits seit 1978 mit mittlerweile drei Eiswagen im Essener Norden unterwegs. Seit 1991 stehen sie auch im Eiscafé Arnoldo hinter der Theke, seit 2007 am jetzigen Standort an der Huestraße 135. Hier werden auch Kindergeburtstage organisiert, und eine Besonderheit ist der schöne Eisgarten hinter der Eisdiele – quasi ein Biergarten ohne Bier, dafür mit Erdbeerbecher.

Übrigens: Der natürliche Gegenspieler von Lakritzeis, man hätte es sich denken können, ist das Regenbogen-Eis. Glinka: „Das sind unsere bunten Sorten, die wir in die Schüssel geben und dann durchziehen. Das sieht dann halt aus wie ein Regenbogen, da stehen vor allem die Kinder drauf.“

Aber wie ist es denn nun eigentlich, das Lakritzeis? Die knallharte Vor-Ort-Recherche ergibt: äußerlich betrachtet nicht ganz so schwarz wie Kohle und, was die inneren Werte angeht, ganz sicher eine süßschmelzende Abkühlung bei heißen Temperaturen, mit leichter aber deutlich erkennbarer Salmiak-Note – ein Hauch von Salinos im Abgang.

Lakritz spaltet bekanntlich die Gesellschaft – die einen lieben es, die anderen hassen es, Nuancen dazwischen scheint es kaum zu geben. Will sagen: Wer Lakritz mag, für den oder die ist die dunkle Seite der Eis-Macht nicht nur ein Hingucker zwischen Meloneneis und Stracciatella, sondern auch ein ungewöhnlicher und leckerer Gaumenschmaus. Das kleine Schwarze ist eben immer eine gute Wahl.

