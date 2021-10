Großeinsatz der Essener Feuerwehr: Am Samstagmorgen (23. Oktober) schlagen Flammen meterhoch aus der Lagerhalle an der Gewerbehofstraße in Holsterhausen.

Blaulicht Lagerhalle in Essen in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz

Essen. Großeinsatz der Feuerwehr: In Essen-Holsterhausen brennt am Samstagmorgen eine Lagerhalle ab. Mehr als 100 Feuerwehrleute sind vor Ort.

Der Brand in einer Lagerhalle in Essen-Holsterhausen hat am Samstagmorgen (23. Oktober) einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wegen der starken Rauchentwicklung ist die Bevölkerung aufgefordert worden, vorsorglich Türen und Fenster zu schließen. „Die Löscharbeiten dauern an, wir haben das Feuer immer noch nicht unter Kontrolle“, sagt Feuerwehrsprecher Christoph Riße.

Der Alarm ging um 8.20 Uhr ein. Als die ersten Einsatzkräfte in der Gewerbehofstraße eintrafen, schlugen bereits Flammen aus der Lagerhalle. Ein Unternehmen stellt dort Textildrucke her, unter anderem auch für T-Shirts.

Die mehrfach unterteilte Lagerhalle misst 40 mal 40 Meter, davon habe gut ein Viertel in voller Ausdehnung in Flammen gestanden, so der Sprecher.

Wegen der starken Hitze sind die Stahlträger in der Lagerhalle schon durchgebogen

Vier Drehleitern sind zum Einsatz gekommen. Dichter Nebel drückt den schwarzen Rauch zum Boden. Foto: Justin Brosch

Mehr als 100 Feuerwehrleute sind bei der Bekämpfung des Großbrandes im Einsatz, darunter drei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Um das Feuer auch aus der Höhe bekämpfen zu können, setzte die Feuerwehr vier Drehleitern ein. „Es ist eine massive Brandbekämpfung, auch weil wir ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Lagerhallen verhindern mussten“, so Riße. Die Brandbekämpfung geschieht auch von der Münchener Straße aus.

Wegen der großen Hitzeentwicklung sind in der Halle bereits Stahlträger durchgebogen. „Deshalb können wir bei der Brandbekämpfung nicht in das Innere der Halle vordringen“, sagt der Sprecher.

Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) sind ebenso im Einsatz wie Messfahrzeuge zur Kontrolle der Luftqualität. Weil am frühen Morgen eine dichte Nebeldecke über Essen lag, habe die massive Rauchwolke nicht aufsteigen können. Stattdessen breitete sich der Rauch bodennah aus - daher die Alarmierung über die Warn-App.

