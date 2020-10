Schlag ins Kontor für den Essener Einzelhandel und die Essen Marketing Gesellschaft (EMG): Das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) hat den für Sonntag, 4. Oktober, geplanten verkaufsoffenen Sonntag gekippt. Damit nicht genug: Auch zur Eröffnung der traditionellen Lichtwochen am Sonntag, 8. November, müssen die Geschäfte geschlossen bleiben.

Das Gericht gab damit einer Klage der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi statt, die auf die Einhaltung der Sonntagsruhe für die Beschäftigten im Einzelhandel pocht.

Auf dem „Essen Light Festival“, das Anlass hätte bieten sollen für den verkaufsoffenen Sonntag, liegt somit just zur Eröffnung ein Schatten. EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff reagierte fassungslos auf den Richterspruch aus Münster. Die Entscheidung des Gerichts müsse er akzeptieren, sagte Röhrhoff, als er die Fassung wiedergewonnen hatte, um dann hart mit Verdi ins Gericht zu gehen. „Die Gewerkschaft hat offenbar nicht verstanden, was die Corona-Pandemie für die Innenstadt bedeutet.“

EMG-Chef nennt die Haltung Verdis beschäftigungsschädigend

„Wenn man will, dass die Leute zum Einkaufen lieber nach Holland fahren, nur weiter so“, sagte der EMG-Chef. Niemand solle sich wundern, wenn es in der Innenstadt bald weitere Insolvenzen gebe und Arbeitsplätze verloren gingen. Die Haltung sei „beschäftigungsschädigend“.

Ähnlich äußerte sich der Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Ruhr, Marc Heistermann: Dem Handel werde die Möglichkeit genommen, sich aus eigener Kraft aus der Misere zu befreien. „Verdi hat das Wohl der Beschäftigten nicht im Blick.“

Die Verunsicherung unter den Einzelhändlern sei groß gewesen, beschreibt Heistermann die Stimmung. Ihre Personalplanungen für Sonntag landeten nun im Papierkorb. So stößt die Entscheidung in den Einkaufsstraßen auf Unverständnis und teils heftige Kritik: „Unser Personal hatte sich auf den Sonntag gefreut, alle wären freiwillig gekommen“, sagt Lydia Ostwald, Geschäftsführerin von Sinn am Willy-Brandt-Platz. Die Stunden wären mit Zuschlägen vergütet worden, oder es hätte Freizeitausgleich gegeben. Auch den Kunden entgehe viel. „Das Essen Light Festival zieht Leute in die Stadt, und wir hätten gerne unsere Herbst- und Wintermode präsentiert.“

Die Stadt Essen wähnte sich rechtlich auf der sicheren Seite

„Ich bin sauer und kann Verdi nicht verstehen, irgendwann sind die Innenstädte tot“, sagt Nadine Grathwohl, Mitinhaberin des Wellensteyn-Stores auf der Kettwiger. Der Einzelhandel habe es coronabedingt ohnehin schon schwer. „Nur durch hohe Umsätze sichern wir Arbeitsplätze.“ Weil die Geschäfte Samstag am Tag der Einheit geschlossen seien, hätte der Handel den verkaufsoffenen Sonntag gut gebrauchen können.

Verdi-Sekretär Kai Lipka will die Kritik an der Haltung der Gewerkschaft nicht gelten lassen. Der Einzelhandel sei schon vor der Coronakrise in einer schwierigen Situation gewesen. Daran könnten auch zwei verkaufsoffene Sonntage nichts ändern. Corona dürfe nicht dafür erhalten, die gesetzlich geschützte Sonntagsruhe auszuhebeln. „Ich bin froh, dass sich das Gericht unserer Auffassung angeschlossen hat“, so Lipka.

Dabei wähnte sich die Stadt Essen rechtlich auf der sicheren Seite, als sie die Klage von Verdi erwiderte. Sah die Verwaltung doch sowohl für den 4. Oktober als auch für den 11. November den Anlass gegeben für einen verkaufsoffenen Sonntag, wie ihn der Gesetzgeber verlange.

Die Feste müssen die Leute in die Innenstadt locken, nicht die offenen Läden

Die Münsteraner Richter verweisen in beiden Fällen jedoch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes. Demnach soll das Fest, aus dessen Anlass die Geschäfte öffnen dürfen, die Menschen in die Stadt ziehen, nicht aber der Umstand, dass die Läden geöffnet sind. Letzteres sei nur Begleitmusik.

Zum Essen Light Festival sollten die Läden jedoch bereits von 13 Uhr bis 18 Uhr öffnen, das Lichterfest leuchtet aber erst mit Einbruch der Dunkelheit. Nach der Rechtsauffassung des Gerichts passe das nicht zusammen. Auch dass nicht nur Geschäfte in der City hätten öffnen sollen, sondern auch die Möbelhäuser in der Weststadt missfiel der Kammer. Ein räumlicher Zusammenhang zum Light Festival sei nicht gegeben.

Die EMG hatte den Termin für die Lichtinstallationen wegen der Coronakrise auf Anfang Oktober vorgezogen. Ob das Gericht da mitgehen wollte, war nicht sicher. Letztlich spielte es keine Rolle. Umso größer ist die Überraschung aufseiten der EMG, dass das OVG auch den verkaufsoffenen Sonntag aus Anlass der Essener Lichtwochen einkassierte – eine Veranstaltung, die auf eine immerhin 70-jährige Geschichte zurückblicken könne. Dass die Geschäfte der Innenstadt geöffnet sind, wenn der Oberbürgermeister an einem Sonntag vor Tausenden von Zuschauern das Licht per Knopfdruck einschaltet, ist eigentlich gelebte Tradition.

Diesmal wird der Einzelhandel durch Corona aber doppelt bestraft. Die Stadt habe nicht darlegen können, wie viele Besucher zur Eröffnung zu erwarten seien. Eine schlüssige Prognose fehle völlig. Dass in den vergangenen Jahren jeweils mehr als 60.000 gezählt wurden, sage für dieses Jahr nichts aus.

Essens Rechtsdezernent Christian Kromberg nannte es bedauerlich, dass Verdi diese Schwäche ausgenutzt habe. Von der Gewerkschaft hätte er sich „mehr Souveränität“ und etwas Großmut gewünscht. Nun sind die Sorgen groß, dass in der Innenstadt bald noch mehr Lichter ausgehen.