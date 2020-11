Ladendieb verletzt P&C-Mitarbeiter in Essen mit Pfefferspray

Der Reizgasalarm in einem Bekleidungsgeschäft am Mittwoch auf der Kettwiger Straße in der Essener Innenstadt ist durch einen mutmaßlichen Ladendieb ausgelöst worden. Wie Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski am Donnerstag berichtete, griff der Unbekannte einen Mitarbeiter von Peek&Cloppenburg mit Pfefferspray an, um flüchten zu können.

Der 46-Jährige wollte wohl einen Ladendetektiv unterstützen, dem der Kriminelle verdächtig vorkam. Eine Frau, die den mutmaßlichen Täter begleitete, konnte vorläufig festgenommen werden und nach Feststellung ihrer Identität jedoch wieder nach Hause gehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und hofft auf Hinweise auf den Pfefferspray-Angreifer . Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und sehr kräftig bis stämmig. Er hat schwarze Locken und trug ein schwarzes Oberteil. Zeugen sollten sich unter der zentralen Behördenrufnummer 0201/829-0 melden. (j.m.)