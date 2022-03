Ladendieb im Hauptbahnhof Essen schlägt wild um sich

Essen. Einen rabiaten Ladendieb hat die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen festgenommen. Er hatte etwas in einem Drogeriemarkt gestohlen.

Die Bundespolizei hat am Donnerstag einen rabiaten Ladendieb im Hauptbahnhof Essen festgenommen. Er war von einem Ladendetektiv in einem Drogeriemarkt gestellt worden. Der 23-Jährige hatte Ware im Wert von mehr als 40 Euro in seine Tasche gesteckt. Als die Bundespolizisten den Mann später festnahmen, wehrte der sich vehement mit Tritten und Schlägen.

Täter hatte Pfefferspray in seinen Taschen

Er hatte auch Pfefferspray dabei, doch das konnte einer der Bundespolizisten dem Dieb noch wegnehmen. Der Täter musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Er muss sich nun wegen Diebstahls und wegen des Angriffs auf Vollzugsbeamte verantworten.

