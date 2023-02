Ladendieb (17) im Hauptbahnhof Essen dreimal erfolglos

Essen. Dreimal am gleichen Tag versuchte ein 17-Jähriger sich als Ladendieb in verschiedenen Geschäften im Hauptbahnhof Essen.

Ein 17-Jähriger, der am Donnerstag mehrfach versucht haben soll, in verschiedenen Geschäften im Hauptbahnhof Essen Waren zu stehlen, ist von der Bundespolizei festgenommen worden. Zunächst versuchte es der algerische Staatsbürger mit einer Schachtel Zigaretten in einem Lebensmittel-Discounter. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet und von der Bundespolizei geschnappt, später wieder freigelassen.

Nur eine Stunde später wollte der 17-Jährige wieder in den Lebensmittel-Discounter, der Sicherheitsdienst hinderte ihn daran. Es kam zu einem Wortgefecht, die Bundespolizei erteilte dem jungen Mann einen Platzverweis. Nur wenige Stunden später ging der Mann wieder in den Hauptbahnhof – diesmal versuchte er es in einem Drogeriemarkt. Dort soll er erneut Ware aus dem Regal genommen haben, diesmal versteckte er sie in seiner Hosentasche. Ein Mitarbeiter beobachtete ihn dabei. Er kam ins Polizeigewahrsam. Auf den 17-Jährigen wartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls in zwei Fällen, Bedrohung und Beleidigung.

