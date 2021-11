Ladendetektiv stellt Lebensmittel-Dieb in Essen-Stadtwald

Essen. Ein 27-Jähriger stopfte in einem Laden an der Frankenstraße Lebensmittel in einen Beutel. An der Kasse bezahlte er jedoch nur einen Artikel.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv hat in einem Supermarkt an der Frankenstraße in Essen-Stadtwald einen Ladendetektiv gestellt. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, war dem Angestellten gegen 12 Uhr am Dienstagmittag der 27-Jährige aufgefallen, als er mehrere Lebensmittel in einen Beutel steckte. An der Kasse bezahlte er jedoch nur einen Artikel.

Der 54 Jahre alte Mitarbeiter sprach den mutmaßlichen Dieb darauf an. Der Verdächtige rannte los. Der Detektiv konnte ihn jedoch einholen und trotz vehementer Gegenwehr bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten.

