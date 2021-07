Ladendetektiv jagt Dieb quer durch die Essener City

Essen. Ein Ladendetektiv hat einen 35-Jährigen bis zur Erschöpfung durch die Essener Innenstadt verfolgt. Am Ende „erlöste“ die Polizei den Dieb.

Ein fitter Ladendetektiv hat einen Dieb durch die Essener Innenstadt verfolgt und den Täter ordentlich außer Puste gebracht. Die Polizei konnte den erschöpften 35-Jährigen schließlich festnehmen.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatte der Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäft an der Kettwiger Straße am Montagabend beobachtet, wie der Verdächtige mit Ware in eine Umkleidekabine ging, sie aber ohne die Textilien wieder verließ. Zudem lagen Sicherungen auf dem Boden.

Der Dieb flüchtete sich in ein Wettbüro

Der mutmaßliche Dieb begab sich daraufhin zügig zum Ausgang. Als er den Ladendetektiv bemerkte, ergriff er die Flucht. Der 45-Jährige verfolgte den Verdächtigen daraufhin durch die Innenstadt. Der 35-Jährige verschanzte sich völlig fertig schließlich in einem Wettbüro und teilte dem dortigen Mitarbeiter mit, dass er verfolgt werde.

Als er den Laden verließ, wartete dort schon der Ladendetektiv auf ihn. Er hielt den 35-Jährigen fest, bis kurz darauf die Polizei eintraf. Im Rucksack des Beschuldigten konnten unter anderem Werkzeug zum Entfernen von Sicherungen und eine Jacke sichergestellt werden.

Der 35-Jährige fiel in „Ohnmacht“, die sich aber nach Ergreifen erster Hilfsmaßnahmen durch die Beamten sehr schnell als vorgetäuscht entpuppte. Er wurde vorläufig festgenommen, so die Polizei Essen.

