Laden schließt – H&M zieht sich weiter aus Essen zurück

Essen. Nach mehr als zehn Jahren verlässt der schwedische Modekonzern H&M die Steeler Fußgängerzone. Es ist die dritte Schließung in Folge.

Das Bekleidungsgeschäft H&M schließt seine Filiale im Stadtteil Steele. Das bestätigte ein Firmensprecher gegenüber dem Online-Portal „Mein Kurier“. Das Geschäft an der Hansastraße werde am 6. Januar 2024 den Verkauf beenden, heißt es in einem Bericht des Ruhr-Kuriers.

H&M war an der Hansastraße mit einem vergleichsweise kleinen Geschäft seit dem Jahr 2012 präsent. Berichten zufolge gab es im Stadtteil schon länger Gerüchte, dass H&M beschlossen hat, seine Filiale in Steele aufzugeben.

Zuletzt gab H&M seine Traditionsfiliale auf der Limbecker Straße auf

Auch in der Essener Innenstadt ist H&M seit Jahren auf dem Rückzug: Das schwedische Unternehmen schloss seine Traditions-Filiale auf der Limbecker Straße Ende 2021; sie existierte dort seit 1984. Im Jahr 2017 hatte H&M seine Filiale an der Kettwiger Straße 20 dichtgemacht.

Der letzte verbleibende H&M auf Essener Stadtgebiet ist somit das Geschäft im Einkaufszentrum Limbecker Platz.

