Kurzschluss in Essen: Bürgeramt Gildehof ist komplett zu

Essen. Das Bürgeramt Gildehof in Essen aktuell zu, Grund dafür ist ein Kurzschluss in der Gebäudetechnik. Auch die Zentralbibliothek ist dicht.

Kurzschluss im Essener Bürgeramt Gildehof, das Gebäude darf aktuell nicht betreten werden: Seit Montagmorgen (11.9.) kommt es nach Angaben der Stadtverwaltungen zu Einschränkungen wegen eines Kurzschlusses in der Gebäudetechnik.

„Alle dort untergebrachten Dienststellen der Stadt Essen, inklusive der Zentralbibliothek, mussten geräumt werden“, heißt es in einer Mitteilung.

Stadt Essen: Ausgemacht Termine können woanders wahrgenommen werden

Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern können demnach derzeit nicht vor Ort bearbeitet werden, die Ausgabe von Vorortterminen sei bereits eingestellt worden. An der Behebung der Störung und der Wiederherstellung der elektronischen Versorgung werde gearbeitet. Wer einen Termin für diesen Montag gebucht habe, könne diesen an den anderen Bürgerämtern wahrnehmen – also in Borbeck, Altenessen, Steele, Kupferdreh und Kettwig. Möglich sei das auch in Außenstellen der Stadtverwaltung (KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde: Steele/Globuscenter).

Eine neuen Terminbuchung sei nicht notwendig, heißt es seitens der Stadt: „Es wird lediglich darum gebeten, die Terminbestätigung des heutigen Tages vorzulegen.“ Die Zentralbibliothek meldet, dass aufgrund der Schließung am Montag alle fälligen Medien um eine Woche automatisch verlängert werden.

Wie lange die Einschränkungen andauern, ist noch nicht klar, sobald die Probleme behoben sind, würde aktuell informiert.

