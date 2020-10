Kurioses Graffiti: Zebrastreifen vor Grundschule aufgesprüht

Die Polizei meldet einen ungewöhnlichen Graffiti-Fall im Essener Stadtteil Bedingrade. Auf der Bergheimer Straße haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen Zebrastreifen mit weißer Sprühfarbe auf den Asphalt aufgebracht. Der Schauplatz befindet sich direkt vor der Grundschule Bedingrade.

Der Zebrastreifen wurde aufgesprüht an einer Stelle, wo es bereits eine Querungshilfe für Fußgänger gibt – also die Straße durch eine Mittelinsel geteilt ist. An anderer Stelle ließen die unbekannten Sprüher mehrere großformatige Ziffern auf dem Straßenbelag zurück: „30“.

Die Schulleiterin wundert sich: Raserei sei eigentlich derzeit kein Thema

„Dabei ist auf der Bergheimer Straße Tempo 30“, wundert sich Dorothee Auge, die Leiterin der Grundschule Bedingrade. Ohnehin sei der Vorgang verwunderlich, „denn dass wir einen Zebrastreifen vor der Grundschule brauchen, ist derzeit eigentlich gar nicht in der Diskussion.“ Viel schwieriger sei derzeit die Verkehrs-Lage am Morgen, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto bis vors Schultor bringen und dabei Einfahrten neben dem Schulgebäude blockieren.

Ein Raser-Problem vor der Schule sehe die Schulleiterin derzeit nicht, „auch weil unser Bezirkspolizist jeden Tag da ist“, und man habe der Schule grundsätzlich versprochen, dass auf der Bergheimer Straße so genannte Asphalt-Kissen angebracht werden sollen, die Autofahrer zum Bremsen zwingen.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Amtsanmaßung und wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. „Nur in einem behördlichen Vorgang kann ein Zebrastreifen offiziell markiert werden“, betont Polizei-Sprecherin Sylvia Czapiewski. Außerdem könnte der aufgesprühte Zebrastreifen bei Autofahrern und vor allem jungen Fußgängern für Missverständnisse sorgen und somit gefährliche Situationen entstehen lassen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Nachahmern.

