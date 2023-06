Kurioser Unfall in Essen-Borbeck

Hoher Schaden Kurioser Unfall in Essen: Porsche drückt BMW in Hauseingang

Essen. Der BMW stand fast im Hausflur: Bei einem kuriosen Unfall in Essen-Borbeck hat ein Porsche einen geparkten Wagen in eine Haustür geschoben.

Nach einem kuriosen Unfall in Essen-Borbeck müssen die Bewohnenden eines Mehrfamilienhauses an der Schlossstraße erstmal auf ihre Haustür verzichten. Ein Auto krachte in den Eingang.

Der Unfallhergang des Crashs von Samstagmittag sei noch unklar, erklärt die Polizei. Der Fahrer des schwarzen Porsche habe (womöglich wegen überhöhter Geschwindigkeit) die Kontrolle über seinen Wagen verloren, sei gegen den geparkten BMW geprallt und habe den Wagen gegen die Haustür geschoben. Tür und Rahmen gingen zu Bruch, der BMW stand fast im Flur.

Der Fahrer des Unfallwagen sei nur leicht verletzt, weitere Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, so die Polizei. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Womöglich wollte der Porsche auf der Straße (mit Tram-Schienen in der Mitte) versucht zu wenden.

