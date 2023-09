Kurden-Demo zieht durch Essen - Polizei warnt vor Staus

Um 15 Uhr am Dienstagnachmittag erreichte die Kurden-Demo die Essener Stadtgrenze.

Essen. Rund 100 Kurden ziehen am Dienstagnachmittag von Bochum zum Essener Hauptbahnhof. Dadurch kommt es zu Verkehrsbehinderungen, so die Polizei.

Eine Kurden-Demo mit etwa 100 Protestlern könnte am Dienstagnachmittag in Essen für massive Behinderungen in der Hauptverkehrszeit sorgen.

Insbesondere betroffen sind die Bochumer Landstraße in Fahrtrichtung Steele sowie im weiteren Verlauf die gesamte Steeler Straße bis zum Hauptbahnhof Essen. Während der Versammlung kann es immer wieder zu kurzzeitigen Sperrungen durch die Polizei kommen, die die Kundgebung mit starken Kräften begleitet.

„Falls möglich, sollte der Bereich umfahren werden“, sagt Polizeisprecher Pascal Pettinato. Die Demonstranten, die in Bochum losmarschiert sind, haben um 15 Uhr das Essener Stadtgebiet erreicht.

Der „Marsch der kurdischen Jugend“ richtet sich „gegen die Isolationshaft von Öcalan“, so die Bochumer Polizei.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen