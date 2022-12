Kunstvoller Dreiklang im Bürgermeisterhaus Essen-Werden

Essen-Werden. Am 4. Dezember beginnt die Schau „Landscape trifft Cityscape“ in Essen-Werden. Wie unterschiedlich drei Frauen Erlebtes künstlerisch umsetzen.

Im Bürgermeisterhaus beginnt am Sonntag, 4. Dezember, eine neue Ausstellung. Unter dem Motto „Pinsel trifft Linse“ sind drei Künstlerinnen vereint. Agnes Wallek und ihre Fotos nehmen den Dialog auf mit den Malerinnen Sie Kasahara und Dorle Ossen.

Agnes Wallek entdeckt in Ossens Bildern einen Gegenpart zu unserer hektischen und brutalen Zeit: „Es gibt Schönes in dieser Welt.“ Die Freundin nickt: „In meinen Ikebana-Kursen erlebe ich zurzeit verstärkte Nachfrage. Die Leute kommen, weil die Blumenkunst sie erdet und sie runterkommen können.“

In ihren Gemälden halte sie Stimmungen fest: „Momente, die mich berührt haben, Schnee, Wind. Ich schöpfe Kraft aus dieser Malerei.“ Das Spachteln mit Ölfarben auf Leinwand ermögliche einen kräftigen Duktus, Farbeffekte entstehen durch Vermischung: „Schon allein das hat für mich eine Aussage.“

Stadtlandschaften halten den Augenblick fest

Den Naturbildern stellt Agnes Wallek ihre fotografierten Städtelandschaften gegenüber: „Da ist etwas in mir entstanden, dem ich nachgehen und das ich dokumentieren möchte. Zum Beispiel Stadtlandschaften, die den Augenblick festhalten.“ So zeige ein in Tokio aufgenommenes Foto ein uraltes Viertel, bereits umzingelt von Hochhaustürmen: „Ich weiß gar nicht, ob sie diese Altstadt nicht längst abgerissen haben.“

Sie Kasahara aus Tokio ist in Japan eine anerkannte Künstlerin. Der Liebe wegen seit kurzem in Deutschland, wohnt sie nun in Hamburg. Ihre abstrakte Malerei zeigt sonst verborgene Gefühle und Empfindungen auf. Der psychologische Begriff des kollektiven Unbewussten fasziniert Kasahara. Ihre Kunst fängt rohe und unverarbeitete Emotionen ein und drückt sie in Formen und Farben aus.

Ausstellung läuft bis zum 8. Januar 2023

Die Ausstellung „Landscape trifft Cityscape – Pinsel trifft Linse“ läuft im Bürgermeisterhaus Werden, Heckstraße 105, bis zum 8. Januar 2023. Die Vernissage beginnt am Sonntag um 12 Uhr, Anmeldung wird erbeten. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung.

Das Bürgermeisterhaus ist unter 0201 49 32 86 und www.buergermeisterhaus.de zu erreichen. Näheres über Dorle Ossens Ikebana-Studio, Heckstraße 53, ist unter www.ikebanastudio-dorleossen.de zu erfahren.

