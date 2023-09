Kunstspur hat Geburtstag: 25 Jahre offene Ateliers in Essen

Elisabeth Hoffmann erwartet die „Kunstspur“-Gäste auch in diesem Jahr in ihrem Atelierraum in Werden.

Essen. 25 Jahre Kunstspur: Wer die Vielfalt der Essener Künstlerszene entdecken möchte, hat an zwei September-Wochenenden Gelegenheit zum Atelierbesuch.

Das Essener Ausstellungs-Format „Kunstspur“ hat Geburtstag. Seit mittlerweile 25 Jahren präsentieren sich die Künstlerinnen und Künstler der Stadt den Besuchern einmal im Jahr in ihren Arbeitsräumen und Ateliers. Die Standorte der beteiligten Kreativen umfassen dabei das gesamte Stadtgebiet vom Süden bis in den Norden. Interessenten können sich so einen guten Überblick über das breite Spektrum der Essener Künstlerszene verschaffen

Um den Besuchern möglichst viele Begegnungen zu ermöglichen, läuft die „Kunstspur“ an zwei Wochenenden im September. Am 16. und 17. September sowie am 23. und 24. September können die offene Ateliers jeweils von 14 bis 19 Uhr besucht werden. Rund 400 Künstlerinnen und Künstler sind im Jubiläumsjahr beteiligt. Sie gewähren den Besuchern spannende Einblicke in den kreativen Entstehungsprozess.

Besucher werden auch in sonst nicht zugänglichen Privaträumen empfangen

So unterschiedlich wie die Arbeiten der einzelnen Kreativen sind auch die Entstehungsorte. Die Kunstspur, die vom Kulturamt der Stadt Essen organisiert wird, führt in städtische Atelierhäuser, Kulturwerkstätten und auch in Privathäuser, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Am 16./17. September sind zunächst die Adressen im Essener Süden von Kettwig und Werden bis Holsterhausen und Rüttenscheid dran. Am folgenden Wochenende öffnen die Ateliers von Borbeck bis Kray, Steele und Frohnhausen.

Eine Neuerung gibt es im Jubiläumsjahr: Besucher können ihre Atelierbesuche online über das Geoportal planen und sich ihre ganz eigene Kunstspur-Route zusammenstellen. Die Ateliers können nach Stadtteilen oder nach Datum sortiert werden.

Ein kostenloses Faltblatt sorgt für die Übersicht. In dem Flyer sind alle beteiligten Künstlerinnen und Künstler, die Adressen und Öffnungszeiten der Ateliers sowie die besten Verkehrsverbindungen ab Essen Hauptbahnhof aufgeführt.

Mehr Infos: https://www.essen.de/leben/kultur_/veranstaltungen/kunstspur.de.html

