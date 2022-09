Kultur Kunstspur führt am Wochenende in den Essener Norden

Essener Norden. Kreative Essener öffnen bei der Kunstspur am Wochenende ihre Ateliers. Der Weg führt auch zur Zeche Zollverein.

Zum 24. Mal öffnen Künstler und Künstlerinnen am Samstag, 24. und Sonntag, 25. September ihre Ateliers, um sich dem Publikum vorzustellen. Die Ateliers und Werkstätten im Essener Westen und Norden sind von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Besucher und Besucherinnen gewinnen auf diese Art Einblicke in kreative Entstehungsprozesse und können sich einen Überblick über das breite Spektrum der Essener Künstlerszene verschaffen.

Kunstspur führt auch auf das Gelände der Zeche Zollverein

Genauso unterschiedlich wie die Arbeiten der Kreativen sind auch die Entstehungsorte. Die „Kunstspur“, die vom Kulturamt der Stadt Essen organisiert wird, führt in städtische Atelierhäuser, Kulturwerkstätten und auch in Privathäuser, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Der Eintritt ist kostenfrei. Die Kunstwerke sind in der Regel auch käuflich zu erwerben.

Unter anderem haben die Arka-Kulturwerkstätten auf Zeche Zollverein geöffnet. Susanne Faber, Petra Lörler, Herbert Siemandel-Feldmann, Michael Siewert und llse Straeter zeigen dort ihre Arbeiten. In Halle 12 lädt auch die freischaffende Portrait-Künstlerin und Projektinitiatorin Susanne Nocke Besucher und Besucherinnen ein. Seit vielen Jahren gibt die gebürtige Bottroperin Malkurse und Kunst-Workshops an Schulen, Kitas und in ihrem Atelier. In den Sommerferien hat sie mit Kindern unter dem Titel „Projekt Zollverein“ Kreativ-Angebote im Welterbe-Quartier umgesetzt.

Zechenfest mit Musikprogramm und Feuerwerk

Wer am Wochenende auf dem Zollverein-Gelände unterwegs ist, wird am Zechenfest kaum vorbeikommen. Das startete bereits am Freitag und bietet das ganze Wochenende über Programm für die ganze Familie mit Konzerten, Feuerwerk und Händlermeile.

Für die Besichtigung der Ateliers stellt das Kulturamt der Stadt Essen einen Flyer und Atelierplan zur Verfügung. Er enthält Infos über Künstler, Adressen, abweichende Öffnungszeiten sowie Verkehrsverbindungen. Der Flyer ist beim Kulturamt, Pferdemarkt 6, in der Touristikzentrale, Kettwiger Straße 2, im Bürgeramt Gildehof erhältlich. Einzusehen ist der Flyer auch im Internet unter www.essen.de.

