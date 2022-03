„Kunstbaden“ gerettet: Essener Reihe findet viele Förderer

Essen. „Kunstbaden“ in Essen: Crowdfunding-Aktion sorgt für Fortsetzung der Grugabad-Reihe. Auch die Anneliese-Brost-Stiftung fördert das Projekt.

Jelena Ivanovic gehört zu den aktiven Essener Kreativen, die nicht nur Kunst an unterschiedliche Spielorte der Stadt bringt, sondern, wenn notwendig, auch Picknick-Gutscheine, Plakate und Schokolade. Die zum Teil sogar persönliche Auslieferung der Weihnachts-Pakete war Ende vergangenen Jahres Teil einer großen Crowdfunding-Aktion, mit der sich die Essener Veranstalterin um die Fortsetzung der beliebten Reihe „Kunstbaden“ bemüht hat. Die Resonanz war enorm. Rund 8000 Euro kamen durch die breitenwirksame Aktion zusammen. Wesentliche Unterstützung erhält das „Kunstbaden“ in diesem Jahr zudem von der Essener Anneliese-Brost-Stiftung, die das notwendige Budget in diesem Jahr um weitere 13.500 Euro aufgestockt hat. Die 2018 ins Leben gerufene Reihe im Essener Grugabad kann damit auch 2022 weitergehen.

Jelena Ivanovic ist überwältigt von dem großen Zuspruch. „Es ist toll zu erleben, wie sehr den Leuten an einer Fortsetzung gelegen ist.“ Der Veranstaltungs-Reigen am Beckenrand stand auf der Kippe, nachdem die zunächst auf drei Jahre angelegte und 2021 noch einmal verlängerte städtische Förderung für das Open-Air-Format nun ausgelaufen ist. In Teilen der Essener Kultur-Politik war die Nichtverlängerung zwar bedauert worden. Gleichwohl hatte man der weiteren „Kunstbaden“-Förderung eine Absage erteilt. Angesicht begrenzter Ressourcen könne für einzelne Projekte nur eine Initialzündung gegeben werden und das Kulturamt nicht dauerhaft als Veranstalter auftreten, hatte Kulturdezernent Muchtar Al Ghusain zu Bedenken gegeben.

Ungewöhnliche Konzertatmosphäre: Die Besucher bringen Decken und Picknickkörbe zum „Kunstbaden“ mit wie 2021 beim Sunset-Jazz-Konzert mit Johanna Schneider feat. Marc Brenken Trio. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Für viele ist das unkomplizierte Vorstellungs-Format am Beckenrand aber gerade in den vergangenen zwei Corona-Sommern zu einer Institution geworden. Beim mit Decken, Campingstühlen und Picknick-Körben mittlerweile bestens ausstaffierten Stammpublikum sind die Sommerabende mit Musik, Tanz und viel Frischluft gefragt. Durch die Vielseitigkeit das Programmangebots, das von Jazz bis Klassik, von Kinderkonzerten bis zu kulinarischen Rundgängen reicht, gelingt es aber auch immer wieder, neue Publikumsschichten zu erschließen. Auch in diesem Sommer dürfte der Kunstbaden-Kreis wohl noch weiter wachsen.

Denn neben Künstlerinnen und Künstlern, die man schon aus den Vorjahren kennt, nutzen auch neue Gäste den Beckenrand als Bühne. Darunter ist beispielsweise die Aalto-Sängerin Christina Clark nebst Band, die schon seit langem auch als versierte Jazz-Interpretin von sich hören macht (3. September). Mit Viola Pieper stellt sich eine Musikerin vor, die mit lateinamerikanischen Rhythmen für den passenden Sommer-Soundtrack sorgt (27. August). Und die Elefantenrutsche wird einmal mehr in malerisches Licht getaucht, um Kulisse zu sein für ein Klavierkonzert des Essener Musikers Markus Stollenwerk (13. August). Rolf Dennemann und Artsenico planen im August zudem ein Tanz &Theater-Projekt.

Die Reihe umfasst Klassik, Jazz und Kulturangebote für Kinder

Hier gibt’s die Tickets Der offizielle Vorverkauf für das „Kunstbaden“ startet am 14. März. Tickets können per Mail an kunstbaden@jelena-ivanovic.com reserviert werden. Zu den Förderern gehört in diesem Jahr die Essener Anneliese-Brost-Stiftung. Für die Förderzwecke der Stiftung engagierte sich die Namensgeberin, Verlegerin und Herausgeberin der WAZ, schon persönlich zu Lebzeiten in weit über 150 Projekten.anneliesebrost-stiftung.de

Starten wird die Kunstbaden-Reihe am 4. Juni mit einem Konzert der Essener Sängerin Franziska Dannheim, die schon mit Doris Day-Songs oder „Carmen“-Arien begeistert hat. Schauspielerin Katja Heinrich hat sich am 18. Juni mit einer Mischung aus Konzert und Lesung angesagt. Ein Wiederhören mit dem Akkordeonisten Goran Kovacevic gibt es am 25. Juni. Der Kindertag mit Theater, Tanz und Musik gehört schon fest zum Programm (14. August) wie das künstlerisch eingebettete Fünf-Gänge-Menü zwischen Kinderbecken und Liegewiese zum Abschluss am 17. und 18. September.

