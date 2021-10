Kundin verstaut Diebesgut unter Schürze – Festnahme in Essen

Essen. Ein Ladendetektiv hat in Altenessen beobachtet, wie eine Frau Schuhe und Lebensmittel stehlen wollte. Der 47-Jährige stellte die Frau.

Eine 27-Jährige hat in einem Lebensmittel-Discounter an der Altenessener Straße in Essen ein Paar Schuhe und Lebensmittel unter einer Schürze versteckt. Ein Ladendetektiv beobachtete die Frau am Mittwochabend (6.10.) dabei teilte die Polizei mit.

Gegen 18.20 Uhr sah der 47-Jährige per Videoüberwachung, wie die mutmaßliche Täterin verschiedene Artikel in den Einkaufswagen, aber auch unter ihrer Schürze, verstaute.

Ladendetektiv findet Schuhe und Lebensmittel

Nachdem die Kundin die Artikel aus dem Einkaufswagen an der Kasse bezahlt hatte, sprach der Detektiv sie an und nahm sie mit ins Büro des Geschäfts. Dort fand er das Paar Schuhe sowie die Lebensmittel und informierte die Polizei. Die Frau ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde vorläufig festgenommen.

