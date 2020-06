Kundgebung gegen Rassismus

Am Sonntag haben wie hier in Dortmund weltweit viele Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Foto:

Die Universitätsklinik Essen will damit ein Zeichen gegen Rassismus, soziale Diskriminierung und Polizeigewalt setzen.

Mit einer Kundgebung wollen Verdi-Vertrauensleute am Dienstag, 9. Juni, ihre Solidarität mit der „Black lives matter“-Bewegung in den USA zum Ausdruck bringen. Damit soll ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt gesetzt werden. Beides ist laut Uschi Gerster, der Vertrauensleutesprecherin, auch Alltag in Deutschland. Die Kundgebung soll unter Hygienevorschriften um 14.15 Uhr am Eingang der Universitätsmedizin Essen stattfinden.