Essener Krimitag handelt von Morden über und unter Tage

Essen. Beim Krimitag am 8. Dezember lesen sechs Autoren für den guten Zweck. In der Zentralbibliothek präsentieren sie „Mörderische Geschichte(n)“.

Klaus-Peter Böttger, Leiter der Zentralbibliothek, wird am Sonntag, 8. Dezember, ab 19 Uhr sechs Spannungsspezialisten im Gildehof begrüßen. Zum bundesweiten Krimitag lesen die Ruhrgebietsautoren für den guten Zweck. „Mörderische Geschichte(n) – Mord in der Bibliothek“ ist denn auch das vielversprechende Motto des Abends.

Es werden die zuletzt für die Kurzgeschichte „Schwarzes Erbe“ mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnete Almuth Heuner, Mike Steinhausen und Andreas Edelhoff mit Krimis auftreten, die den Bogen von 1942 bis heute schlagen. Zum Abschluss präsentiert dann das Krimi-Überfallkommando Mischa Bach, Arnd Federspiel und H.P. Karr mit dem szenischen Krimistück „An Tagen wie diesen“ einen kriminell-heiteren Adventskalender.

Preisgekrönte Geschichte um den Tod eines Bergmanns

Schauplatz des preisgekrönten Kurzkrimis von Almuth Heuner ist Hochlarmark, über und unter Tage: Von 1942 bis 2018 spannt sich der Bogen der Geschichte um den Tod des Bergmanns Karl und dessen Folgen durch die Zeit. Almuth Heuner ist in Wanne-Eickel geboren und in Wattenscheid aufgewachsen, wo sie auch jetzt wieder lebt. Sie ist Krimi-Expertin, Übersetzerin, Herausgeberin und natürlich Autorin.

In die Zeit des Zweiten Weltkriegs führt die Story von Mike Steinhausen: „Ruhrpiraten“. So nennt sich eine Jugendclique im Jahr 1942. Im Essener Norden träumen deren Mitglieder Egon Siepmann und sein Freund Fritz Gärtner von Freiheit und Abenteuer. Doch wer sich in dieser Zeit auflehnt, wird bestraft. Und die Schergen des NS-Regimes kennen keine Gnade. Mike Steinhausen, 1969 in Essen geboren, ist Polizeibeamter und war mehrere Jahre als Zivilfahnder tätig. Er schrieb bereits unter anderem „Operation Villa Hügel“ und den Polizeiroman „Fliegenschmaus“.

Kriminelle Machenschaften am Patientenbett

Andreas Edelhoff, 1967 in Gelsenkirchen-Buer geboren, liest aus „Halbgötterdämmerung“. Drei tote Ärzte in Essen – das kann kein Zufall mehr sein. Denkt sich Kriminaloberkommissar Stefan Braun und fragt sich bei seinen Ermittlungen, ob nicht etwa auch die Toten in kriminelle Machenschaften am Patientenbett verwickelt gewesen waren. Andreas Edelhoff arbeitete in der Krankenpflege und im Rettungsdienst und bildet Medizinstudenten an der Uni Duisburg–Essen aus.

„An Tagen wie diesen“ heißt die kriminell-heitere Story aus der Weihnachtskrimianthologie „Zechen, Zoff und Zuckerwerk“, die das Krimi-Überfallkommando vorträgt.

Jeden Tag wird ein Türchen geöffnet im Adventskalender

Es geht um Manni und Driver, die in einem Dortmunder Nordstadt-Imbiss jeden Tag ein Türchen des Adventskalenders öffnen und dabei Pläne machen, wie sie ans große Geld kommen, das vor ihren Augen draußen mit Drogengeschäften gemacht wird. Das „Krimi-Überfallkommando“ besteht aus den Essener Krimiautoren Mischa „The Doc“ Bach, Arnd „The Player“ Federspiel und H.P. „The Joker“ Karr.

Spendenerlös für den guten Zweck

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. „Aber wir bitten um Spenden“, erklärt Mischa Bach vom Krimistammtisch Ruhr, der den Krimitag organisiert.

Es gibt wieder eine Überraschungsverlosung und einen Büchertisch. Der gesamte Spendenerlös geht an die Essener Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder e.V.