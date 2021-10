Seit September 2021 ist das neue katholische Pfarrzentrum Petershof in Essen-Kettwig in Betrieb. Hier gibt es ein breites Kulturprogramm.

Literaturszene Kultur-Veranstalter in Essen-Kettwig vernetzen sich

Essen-Kettwig. Die Literaturszene im Essener Stadtteil Kettwig ist sehr lebhaft. Kultur-Veranstalter vor Ort wollen enger zusammenarbeiten. Das sind die Ziele.

„Einer für alle, alle für einen!“ Es ist fast so wie in Alexandre Dumas Roman „Die drei Musketiere“. Sigrid Auberg-Watzlawik (Pfarrzentrum Petershof), Steffen Hunder (Krimi-Couch Alter Bahnhof), Peter Marx (Alter Bahnhof, Verlag Hummelshain) und Erich Schmidt-Dransfeld (Förderkreis der Stadtteilbücherei) haben sich miteinander vernetzt und streben künftig eine enge Zusammenarbeit bei Literaturveranstaltungen an.

Der Stadtteil Kettwig hat eine lebhafte Literaturszene. Es gibt zwei örtliche Buchhandlungen, eine sehr gut genutzte Stadtteilbibliothek, eine katholisch-öffentliche Bücherei und mehrere Einrichtungen und Initiativen rund um Bücher.

Termine sollen künftig besser abgestimmt werden

Zudem lesen Kettwiger nicht nur viel, einige schreiben auch selbst: Romane, Kurzgeschichten, Gedichte und vieles mehr. „Was liegt also näher, als sich untereinander auszutauschen?“, sagt Erich Schmidt-Dransfeld, Vorsitzender des Förderkreises der Stadtteilbücherei. Vor allem, weil nach der langen Corona-Pause nun wieder zahlreiche Veranstaltungen stattfinden dürfen.

„Da wird schon mal der Raum knapp, wenn es um Abstand geht“, weiß Schmidt-Dransfeld. „Der Kettwiger Ratssaal steht uns zum Beispiel noch nicht wieder zur Verfügung.“ Auch gehe es darum, sich nicht gegenseitig das Publikum abspenstig zu machen.

Das Heimatfest 2022 soll literarisch begleitet werden

Die „Krimi-Couch“ moderiert der inzwischen pensionierte Pfarrer Steffen Hunder jetzt regelmäßig im Kulturzentrum Alter Bahnhof Kettwig. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die Initiatoren wollen sich deshalb regelmäßig untereineinander informieren, sich austauschen und Termine abgleichen. „Die Veranstalter behalten ihre Programmschwerpunkte bei und streben in erster Linie eine Koordination an“, betont Schmidt-Dransfeld, der von der Gruppe für die Öffentlichkeitsarbeit auserkoren wurde.

Bei entsprechenden Anlässen wollen sie sich auch inhaltlich abstimmen. Eine solche Gelegenheit sei schon in Sicht, erklärt er: Das geplante Heimatfest in Kettwig vom 17. bis 19. Juni 2022 soll natürlich auch literarisch begleitet werden.

Weitere Mitstreiter sind herzlich willkommen

Wer als Literaturveranstalter in Kettwig zu dem ohne formale Strukturen arbeitenden Netzwerk hinzukommen möchte, sei herzlich willkommen und könne sich gern an einen der Initiatoren wenden, so Schmidt-Dransfeld.

Lesungen- und Vorträge im Kettwiger Literatur-Herbst Folgende Veranstaltungen bietet der Literatur-Herbst in Kettwig u.a. noch: Am Sonntag, 14. November, um 17.30 Uhr Poetry Slam & Artbookings im Alten Bahnhof Kettwig, Ruhrtalstraße 345. Lesung mit Markus Behr („Vaterschaftstest“) am Freitag, 19. November, um 19 Uhr im Saal der evangelischen Kirchengemeinde Kettwig, Hauptstraße 83, organisiert vom Förderkreis. Eine Neuauflage für „Das Literarische Quartett“ ist für Mittwoch, 24. November, geplant. Voraussichtlich soll die Veranstaltung in der Stadtteilbibliothek Kettwig, Kringsgat 17, stattfinden.

Die Veranstalter möchten den Literaturfans sowohl eine Begegnung mit überregional prominenten Autorinnen und Autoren ermöglichen wie auch ortsansässigen Schreibenden eine Plattform bieten. Ferner gibt es Planungen mit der Perspektive, Veranstaltungen und Lesungen für Kinder und Jugendliche wieder verstärkt anzubieten und neue Konzepte der Leseförderung zu erproben.

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen finden sich auf den jeweiligen Internetseiten der Anbieter. Die Termine werden zudem in einem Kalender unter www.kettwig.eu/kettwig-liest aufgelistet.

