Kult-Kneipe Plan B in Rüttenscheid hat wieder geschlossen

Essen-Rüttenscheid. Erst im Januar hatte die einstige Kult-Kneipe Plan B in Essen-Rüttenscheid neu eröffnet. Jetzt ist sie schon wieder geschlossen.

Das Plan B an der Rüttenscheider Straße 201 hat geschlossen. Das bestätigte Geschäftsführer Joshua Hollasch auf Anfrage. Die Abschiedsparty habe bereits stattgefunden, nun ist die Bar dicht. Auch in den Google-Informationen ist jetzt zu lesen: „Dauerhaft geschlossen“. Hinter der Scheibe blickt man aktuell auf hochgestellte Stühle, die Rollläden sind heruntergelassen. Zum Hintergrund der Schließung wollte sich Hollasch gegenüber unserer Redaktion zunächst nicht äußern, kündigte aber an, dies in den kommenden Tagen zu tun.

Erst im Januar hatte die einstige Kult-Kneipe wiedereröffnet, nachdem der ehemalige Betreiber Ted Terdisch das Lokal nach 15 Jahren im Corona-Herbst 2020 aufgegeben hatte. Das Gastspiel des Craftbeer-Franchises „Miss Hops“, dem Nachfolger an der „Rü“ währte nur ein Jahr. Dann schloss auch diese Gastronomie. Joshua Hollasch übernahm die Räumlichkeiten und trat an, um das bewährte Plan-B-Konzept wiederzubeleben. So organisierte er zum Beispiel verschiedene Partys.

Interessengemeinschaft Rüttenscheid: Gastronomie zu betreiben, wird immer schwieriger

„Die Fans des legendären alten Plan B, die sich – nach einer Unterbrechung mit dem Miss Hops – über die neue Kneipe mit elektro-lastiger Musik gefreut hatten und an den Wochenende wieder in Trauben vor der Tür standen, werden sehr enttäuscht sein“, kommentierte die Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR) auf ihrer Facebook-Seite. „Etwas lieblos war das Comeback schon, aber es war wenigstens etwas vom alten Plan B.“

Es werde aufgrund von Faktoren wie Personalmangel und steigenden Kosten immer schwieriger, Gastronomien zu betreiben und am Ende liege es immer auch an den Kundinnen und Kunden. Allerdings verweist die IGR auch darauf, dass es in Rüttenscheid im Vergleich zu anderen Stadtteilen immer noch viele Kneipen gebe, zum Beispiel die Ampütte, das Wirtshaus Rü, die Eule oder das Wirtshaus Zum Brenner.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen