Künstler aus Essen-Huttrop machen ihr Zuhause zur Bühne

Kunst und Musik: Das bieten verschiedene Künstler am Wochenende in Essen-Huttrop.

Essen-Huttrop. Verschiedene Künstler aus Essen-Huttrop laden am Sonntag (18.9.) zum Tag der offenen Tür ein. Was außer Kunst und Musik noch geplant ist.

Das Essener Musikduo Benny & Joyce, Gitarrist Amir Nasr, Künstlerin Sylvia van de Pol und Fotograf Hendrik van de Pol setzten sich für mehr Kulturangebote in Huttrop ein. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie hatte Sylvia van de Pol die Türen zu ihrem Atelier einmal jährlich bei der „Essener Kunstspur“ geöffnet. Weil auch in den darunter und daneben liegenden Wohnungen an der Hovescheidstraße von Benny & Joyce und Amir Nasr ihre Gemälde hingen, wurde dann kurzerhand das gesamte Haus für die Besucher zugänglich gemacht. Und dabei auch gleich ein Hauskonzert gegeben.

Rü-Genuss-Veranstalter Ted Terdisch ist mit dabei

Mit Erfolg: „Unser Haus und der Garten waren zur Kunstspur immer gut besucht“, so die Malerin. „Da kam uns die Idee, einen Tag der offenen Türen zu machen. Wir haben ja alles hier, was wir benötigen: Musikinstrumente, Ausstellungsräume, ein Atelier, Ton- und Lichttechnik. Eine Rutsche, ein Hexenhäuschen und eine Schaukel stehen für junge Besucher bereit.“

Die Künstler sind gut vernetzt: Rü-Genuss-Veranstalter Ted Terdisch sorgt für Getränke. Saxophonist Joël van de Pol kommt zum Musizieren vorbei. Auch andere Musikerfreunde haben sich für ein Spontankonzert angekündigt. „Das wird keine elitäre Kulturveranstaltung. Uns geht es einfach darum, dass im Stadtteil ein bisschen was los ist“, so Mitveranstalter Amir Nasr, der dafür eine Plattform bieten möchte.

Eintritt für Kulturveranstaltung ist frei

Der „Tag der offenen Türen“ findet am Sonntag, 18. September, zwischen 14 und 19 Uhr an der Hovescheidtstraße 2 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen: www.bennyundjoyce.de, www.dasartelier.de, www.amirsasr.com, www.event-saxophonist.de

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen