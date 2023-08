Küchenbrand in Essen: Borbecker Straße komplett gesperrt

Essen. In einem Mehrfamilienhaus in Borbeck ist ein Brand in einer Küche ausgebrochen. Die Ursache ist unklar. Die Polizei Essen ermittelt.

Ein Küchenbrand in Essen hat am Dienstagmorgen für eine Sperrung der Borbecker Straße gesorgt.

Gegen 9.05 Uhr wurde die Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in Borbeck alarmiert, berichtete deren Sprecher Christoph Riße. Die ersten Kräfte sahen beim Eintreffen dichten Qualm, der aus mehreren Fenstern im Erdgeschoss drang.

Da noch unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung und in dem Gebäude aufhielten, wurden umgehend mehrere Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung in das Gebäude geschickt. Glücklicherweise befand sich niemand mehr in dem Haus.

Der Brand in der Küche konnte schnell mit einem handgeführten Strahlrohr abgelöscht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar, die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund eine Stunde im Einsatz.

