Die Feuerwehr Essen rücke zu einem Küchenbrand in Frohnhausen aus.

Feuerwehr Essen Küche brennt in Essen-Frohnhausen - Ursache ist rätselhaft

Essen. Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in einer Haus an der Sybelstraße aus. Die Flammen waren schnell gelöscht. Die Ursache ist unklar.

Ein Küchenbrand hat am Donnerstagabend einen Einsatz der Feuerwehr in Essen-Frohnhausen ausgelöst.

Wie deren Sprecher Christoph Riße am Freitagmorgen berichtete, hatte ein Anrufer um kurz nach 21 Uhr ein Feuer in seiner Wohnung an der Sybelstraße gemeldet. Als die ersten Kräfte eintrafen, drang bereits Brandrauch aus den Fenstern im zweiten Obergeschoss.

Der Mieter sowie alle anderen Bewohner hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen. Sofort wurde die Brandbekämpfung von einem Trupp unter Atemschutz eingeleitet. Der Brand in der Küche war mit einigen Litern Wasser schnell gelöscht. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, einem Rettungswagen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck für rund eine Stunde im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen