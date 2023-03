Die Feuerwehr löschte einen Küchenbrand in der Holzstraße.

Feuerwehr Essen Küche brennt in Essen - Altenessener Straße gesperrt

Essen. Die Feuerwehr ist zu einem Küchenbrand an der Holzstraße ausgerückt. Die Altenessener Straße wurde im Abschnitt bis zur Getrudisstraße gesperrt.

Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus hat am Donnerstagnachmittag für einen Einsatz der Feuerwehr in Essen-Altenessen gesorgt. Die Altenessener Straße musste zwischen Holz- und Gertrudisstraße gesperrt werden.

Wie Feuerwehrsprecher Christoph Riße berichtete, brannte es gegen 15 Uhr im zweiten Obergeschoss eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses an der Holzstraße. Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnten sie den Schein der Flammen durch das Küchenfenster bereits erkennen.

Zwei Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Das Pärchen im Alter von 18 und 22 Jahren wurde vom Rettungsdienst untersucht. Frau und Mann blieben unverletzt wie auch die restlichen Bewohner des Hauses, die das Feuer eher bemerkt hatten als die Mieter der betroffenen Wohnung.

Sie schlugen Alarm, bis die 18-Jährige und der 22-Jährige die Räume fluchtartig verließen. Dabei ließen sie die Wohnungstür offenstehen, was zur Folge hatte, dass der Rauch ins Treppenhaus zog.

Das Feuer selbst war schnell gelöscht. (j.m.)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen