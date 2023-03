Die ersten Bäume im Krupp-Park Süd in Essen sind gepflanzt, Sträucher und Gräser folgen. Bis Mitte April sollen hier 11.500 Exemplare anwachsen.

Park Krupp-Park in Essen bekommt 11.500 neue Bäume und Sträucher

Essen-Altendorf. 11.500 weitere Bäume und Sträucher lässt die Stadt Essen im Krupp-Park pflanzen. Naherholung, Artenvielfalt und Klima sollen profitieren.

Der Krupp-Park als Naherholungsfläche an der Grenze von Altendorf und Westviertel wächst: Im südlichen Teil des Parks lässt die Stadt Essen 11.500 Pflanzen einsetzen. Auf dem ehemaligen Krupp-Gelände nahe der Essener Innenstadt soll die Artenvielfalt gefördert werden. 14 verschiedene Baumarten sind vorgesehen, außerdem Sträucher, Stauden und Gräser.

Der nördliche Teil des Krupp-Parks in Essen wurde bereits 2009 eröffnet. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Die weitere „grüne Lunge“ soll zu einem besseren Stadtklima beitragen und den umliegenden Stadtteilen zugute kommen, so die Absicht der Stadt. „Dass jetzt auf dem ehemaligen Krupp-Gelände als Teil der Parklandschaft auch noch eine Waldfläche entsteht, ist ein Beispiel für den Wandel unserer Stadt im Sinne der Grünen Hauptstadt Europas und bezeugt abermals: Dieser Titel, den wir 2017 tragen durften, wirkt auch Jahre nach der Auszeichnung deutlich weiter“, sagt Umweltdezernentin Simone Raskob.

Krupp-Park liegt auf ehemaliger Essener Industriebrache

Der nördliche Teil des Krupp-Parks wurde bereits 2009 eröffnet. Er ist zwölf Hektar groß und bietet denen, die dort Erholung suchen, den Blick auf den Krupp-See sowie Spiel- und Sportmöglichkeiten. Der Krupp-Park Süd ist mit 5,5 Hektar Fläche nur knapp halb so groß wie der nördliche Teil. Eigentlich sollte es im südlichen Teil bei Spazierwegen bleiben, doch dann wurde die Sportanlage angelegt und 2017 eröffnet.

Die beiden Park-Teile auf dem Essener Krupp-Gürtel konnten und können nur begrünt werden, weil es auf der Industriebrache umfangreiche Erdarbeiten gab. Es wurde eine dicke Schicht aus Mutterboden aufgetragen und mit Tonmineralien unterlegt. Der letzte Betrieb, der auf dem Areal noch ansässig war, war die Autoverwertung von Franz Maag. Tausende Wagen standen auf dem Gelände, bis der Betrieb an seinen neuen Standort in Bergeborbeck umzog. Wo früher Gebrauchtwagen zu finden waren, hat sich in den vergangenen Jahren bereits viel gewandelt. Nun soll es noch grüner werden.

Pflanzungen im Krupp-Park bis Mitte April

Bei der Aufforstung setzt die Stadt auf Arten wie Linde, Ahorn, Vogelkirsche, Birke, Hainbuche, Walnuss und Eiche. Auch 7000 Sträucher sowie 1500 Stauden und Gräser werden gepflanzt. „Die aus dem Krupp-Park Nord bekannten gliedernden Vegetationsstrukturen in Form von Baumreihen aus Säulen-Eichen, werden im südlichen Teil fortgesetzt“, teilt die Stadt mit. Die Wege sollen von blütenreichen Mähwiesen begleitet werden. Während der Arbeiten sind einige Wegeverbindungen gesperrt, voraussichtlich Mitte April sollen die Pflanzungen abgeschlossen sein.

Die Arbeiten zur Aufforstung des Krupp-Parks Süd sollen Mitte April 2023 abgeschlossen sein. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Von der Maßnahme verspricht sich die Stadt auch einen Klima-Effekt. „Bäume sorgen durch Verdunstung von Niederschlagswasser für Abkühlung und vermindern durch Schattenwurf an heißen Sommertagen die Aufheizung benachbarter Flächen“, heißt es in einer Mitteilung. „Niederschlagswasser wird im Sommer teilweise bereits in den Baumkronen aufgehalten, anschließend verdunstet es und kühlt die Umgebung. Gelangt es auf den Boden, kann es auf den nicht versiegelten Flächen versickern. Es verbleibt vor Ort, wo es dringend benötigt wird.“

Damit der Krupp-Park seine Aufenthaltsqualität behält, ist bürgerliches Engagement nötig. Für die Sauberkeit im Krupp-Park setzt sich schon seit mehr als zehn Jahren die Initiative „Altendorfs Bürger engagieren sich“ ein. Das Team rund um Johannes Hüttemann wurde dafür kürzlich von Oberbürgermeister Thomas Kufen geehrt – ein Ansporn für die nächsten Einsätze.

