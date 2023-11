Fotofahndung Krumme Autogeschäfte in Essen: Wer ist dieser Betrüger?

Essen. Ein Unbekannter hat einer 57-Jährigen einen VW mit einem manipulierten Tacho verkauft. Die Polizei zeigt ein Foto des mutmaßlichen Betrügers.

Nach einem betrügerischen Gebrauchtwagen-Geschäft fahndet die Polizei Essen mit einem Foto nach einem Unbekannten.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde berichtet, hatte ein Autoverkäufer in Vogelheim eine 57-Jährige bei einem Kauf eines VW Touran getäuscht. Der Wagen zeigte eine Kilometerstand von 140.000 Kilometern an. Später fand die Frau in dem Auto einen Beleg einer Hauptuntersuchung, die nach 300.000 Kilometern über die Hebebühne gegangen war. Eine Fachwerkstatt bestätigte den Verdacht, dass die Anzeige offensichtlich manipuliert worden war.

Wer den Gesuchten auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

