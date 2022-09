Kronenberg Center: Harley-Davidson von Parkplatz entwendet

Essen. Von einem Parkplatz ist in Essen eine Harley-Davidson entwendet worden. Der Besitzer hatte das Motorrad am Freitagmittag dort abgestellt.

Eine Harley-Davidson ist am Freitagmittag (23.9.) auf dem Parkplatz des Kronenberg Centers an der Haedenkampstraße in Essen in der Zeit zwischen 12.30 und 13.15 Uhr entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte deren Besitzer das Motorrad dort abgestellt und verschlossen.

Nachdem der 59-jährige Essener um 13.15 Uhr aus dem Kronenberg Center zurück auf den Parkplatz kam, war die Harley-Davidson verschwunden. Bei dem Motorrad handelt es sich um das schwarze Modell „Street Bob“. Die Polizei bittet Zeugen, die vor Ort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0201/829-0 zu melden.

