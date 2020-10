Kritische Marke fast erreicht: Essener Corona-Zahlen steigen

Essen. Der wichtige Inzidenzwert ist in Essen auf 32,1 gestiegen. Ab 35 wird es kritisch. Auch die Zahl der Bürger, die in Quarantäne müssen, steigt.

Die Zahl aktueller Corona-Infektionen in Essen ist erneut gestiegen. Der aussagekräftige Inzidenzwert liegt am Freitagmorgen bei 32,1 und näher sich somit weiter der kritischen Marke von 35. Wird dieser Wert erreicht, verschärft eine Kommune die Hygieneschutzbestimmungen – zunächst würde vor allem die Zahl zugelassener Gäste bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen gesenkt. Der Inzidenzwert beschreibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, gerechnet auf die vergangenen sieben Tage.

Höchststand bislang Ende März mit 318 Fällen

Am Freitagmorgen sind in Essen 210 bestätigte, aktuelle Corona-Infektionen bekannt. Das sind 15 mehr als am Vortag. Den Höchststand bestätigter Infektionen in Essen gab es bislang am 28. März mit 318 Fällen.

Die Zahl der Bürger, die sich in Quarantäne befinden, steigt derzeit sprunghaft an – das könnte an den bestätigten Infektionsfällen in Kindertageseinrichtungen liegen. Dort mussten mittlerweile zahlreiche Gruppen oder ganze Einrichtungen für 14 Tage geschlossen werden. Derzeit sind 1095 Bürger in Quarantäne. Ende März, als alle Zahlen Spitzenwerte aufwiesen, waren es rund 1400.

