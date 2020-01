Krisenangst der Wirtschaft: Arbeitsagentur bleibt gelassen

Die Umfrage des Essener Unternehmerverbandes in der vergangenen Woche hat aufgeschreckt. Die Stimmung in der Wirtschaft ist deutlich abgesackt. Der Verband spricht gar von einem möglichen Krisenjahr. Was heißt das für den Arbeitsmarkt? Müssen Sie nun doch von Ihrem vorsichtigen Optimismus, den Sie zuletzt geäußert haben, abrücken?

Andrea Demler: Im Moment sehe ich dafür keinen Grund. Unser Bundesagentur eigenes Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung erwartet für Essen in diesem Jahr einen weiteren Anstieg der Beschäftigung um 0,8 Prozent und einen Rückgang der Arbeitslosigkeit im Mittelwert um ein Prozent. Allgemein erwarten die Wirtschaftsforscher in der zweiten Jahreshälfte 2020 eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage. Das bedeutet, dass sich die Arbeitslosigkeit auch in Essen im zweiten Halbjahr Schritt für Schritt wieder reduzieren könnte. Die Beschäftigung wird durchgehend auf Wachstum ausgerichtet sein, wenn auch die Wachstumsrate geringer als in den Vorjahren ausfallen wird.

Wie passt das zusammen: Schlechte Konjunkturaussichten und dennoch Beschäftigungswachstum?

Vier von fünf Beschäftigten in Essen arbeiten in Dienstleistungsbranchen, die von den geschilderten konjunkturellen Eintrübungen nicht so stark betroffen sind. Die Metall- und Elektroindustrie, die konjunkturell sicher stärker betroffen ist, hat in Essen nur rund fünf Prozent Anteil an der gesamten Beschäftigung. Gleichwohl kann ich die Sorge der Unternehmen gut verstehen und nehme diese sehr ernst.

Aber es ist ja offensichtlich nicht nur die Metall- und Elektroindustrie, die sich in der Umfrage skeptisch über die weitere wirtschaftliche Entwicklung geäußert hat.

Was wir immer mehr beobachten: Man muss die Entwicklung der Beschäftigung und die Entwicklung der Arbeitslosigkeit getrennt betrachten. Die Beschäftigung entkoppelt sich zusehends von der wirtschaftlichen Entwicklung. Fachkräftemangel auf der einen Seite, sowie die Verschiebung der Beschäftigungsanteile auf konjunkturell unabhängige Branchen führen dazu, dass die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung deutlich weniger auf konjunkturelle Schwankungen reagiert. Die Unternehmen versuchen, ihre Mitarbeiter auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeit zu halten. Aber es gibt natürlich auch Branchen in Essen, die derzeit Stellen abbauen. So befindet sich das Bankengewerbe seit geraumer Zeit in einem Konsolidierungsprozess. Auch im Bereich Lager und Verkehr zeichnen sich leichte Rückgänge ab. Hier sind besonders Berufe betroffen, die stärker vom Export abhängig sind, wie beispielsweise aus der Metallerzeugung, der Metallbearbeitung und dem Maschinenbau.

Die Zeitarbeit ist meist ein erster Indikator, wenn es der Wirtschaft schlechter geht. Leiharbeiter stehen dann meist als erste auf der Straße. Wie sieht es da zur Zeit aus?

In der Tat haben wir da einen Rückgang der Beschäftigung von rund 1574 Beschäftigten. Aus meiner Sicht hängt das aber vornehmlich mit der gesetzlichen Neuregelung zusammen, dass Zeitarbeitskräfte nach neun Monaten Verleihzeit die gleiche Vergütung erhalten müssen wie die Stammbelegschaft des Entleihbetriebes. Zusätzlich wurde die Höchstverleihdauer je Entleihbetrieb eingeschränkt. Seit diese Regelung in Kraft ist, sinkt die Beschäftigung in dieser Branche.

Ebenfalls ein Indikator: die Kurzarbeit. Nimmt diese zu?

Nein. Von Januar 2019 bis Oktober 2019 hatten wir 120 Meldungen von Kurzarbeit. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres lagen uns 141 Meldungen vor. Wir verzeichnen derzeit zwar Beratungsanfragen, aber in tatsächlich angezeigter Kurzarbeit gibt es in Essen aktuell keine Auffälligkeiten.