Kriegsbeginn jährt sich: Friedensgebet für Ukraine in Essen

Im August 2022 fand auf dem Kennedyplatz in Essen die Solidaritätsveranstaltung „Stay with Ukraine“ statt.

Essen. Ein Jahr nach dem Angriff auf die Ukraine rufen die christlichen Kirchen in Essen zum Friedensgebet. Ukrainerinnen schildern dann ihr Schicksal.

Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine laden die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Essen (ACK), der Essener Dom, das Katholische Stadtdekanat und der Evangelische Kirchenkreis am Freitag, 24. Februar, zu einem Friedensgebet ein. Die Andacht unter dem Titel „Frieden – Shalom – Myr“ beginnt um 17 Uhr im Dom, An St. Quintin 3/Burgplatz. Myr bedeutet auf Ukrainisch Frieden.

„Wir wollen innehalten, um der Opfer zu gedenken, auf die Erfahrungen und Erlebnisse betroffener Menschen hören und gemeinsam dafür beten, dass wieder Frieden werde“, sagen die Veranstalter. Die liturgische Leitung haben Superintendentin Marion Greve (Kirchenkreis Essen), Stadtdechant Jürgen Schmidt (Katholisches Stadtdekanat), Priester Prof. Oleh Shepetiak (ACK) und Dompropst Thomas Zander.

Ukrainerinnen bangen um die Verwandten in der Heimat

Am 24. Februar 2022 waren russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Seitdem sterben dort wöchentlich mehrere tausend Menschen durch Kriegshandlungen – russische und ukrainische Soldaten, aber auch zahlreiche Zivilisten. Mehrere Millionen Menschen sind bis heute aus der Ukraine in andere europäische Länder geflohen; allein in Deutschland wurden über eine Million ukrainische Flüchtlinge registriert. Stellvertretend für sie sprechen am Freitag zwei Ukrainerinnen über ihre Flucht, über das Ankommen in Deutschland, ihre Sorge um Angehörige und über ihre Sehnsucht nach der Rückkehr in ihre Heimat.

Für die musikalische Gestaltung des Friedensgebets sorgen Prof. Aleksey Semenenko an der Violine und Domorganist Sebastian Küchler-Blessing an der Orgel.

