Kreuzungsunfall mit Verletzten in Essen - Autos abgeschleppt

Ein Kreuzungsunfall im Essener Nordviertel hat am Donnerstagmorgen vermutlich drei Verletzte gefordert. Zwei Autos prallten an der Ecke Gladbecker Straße/Grillostraße so heftig aufeinander, dass alle Airbags auslösten und Totalschaden entstand. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, sagte Polizeisprecherin Judith Herold.

Eingesetzte Beamte sperrten die Gladbecker Straße in Richtung Rheinischer Platz und die Linksabbiegerspur in Richtung Grillostraße für die Dauer der Unfallaufnahme. Zwei Rettungswagen waren im Einsatz.

Die Unfallursache ist noch unklar. Es ist aber nicht auszuschließen, dass einer der beteiligten Fahrer eine rote Ampel übersehen haben könnte. (j.m.)

