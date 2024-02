Kreuzungscrash in Essen: BMW-Fahrer wird schwer verletzt

Essen. Auf der Hafenstraße in Bergeborbeck missachtete ein Autofahrer die Vorfahrt. Eine dortige Ampel befand sich im Nachtbetrieb, so die Polizei.

Bei einer Kollision zweier Autos am frühen Donnerstagmorgen auf der Hafenstraße in Essen-Bergeborbeck ist ein 27 Jahre alter BMW-Fahrer schwer verletzt worden. Der Essener wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die Insassen eines Opel Astra, an dessen Steuer ein 53-Jähriger aus Herne saß, blieben unverletzt.

Wie Polizeisprecher Matthias Werk berichtete, passierte der Unfall gegen 4.50 Uhr an der Einmündung der Daniel-Eckhardt-Straße. Da sich die Ampel im Nachtbetrieb befunden habe, galt die Vorfahrtsregel, die missachtet worden sei. Es kam zum Kreuzungs-Crash der beiden Autos. Beide Wagen waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zusätzlich wurde ein Zaun eines angrenzenden Autohauses demoliert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hafenstraße gesperrt.

