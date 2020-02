„Krebsgeschwür“? Streit um Werte-Union auch in der CDU Essen

Der mit teils harten Bandagen ausgefochtene CDU-interne Streit um die so genannte „Werte-Union“ (WU) führt auch in der Essener Kreispartei zu einigen Verwerfungen. Der inoffizielle Sprecher der Vereinigung in Essen, Bezirksbürgermeister Frank Mußhoff, hält die Angriffe aus der CDU gegen die WU und ihre Repräsentanten für inhaltlich überzogen, strategisch kurzsichtig und im Tonfall für empörend. So könne man innerhalb ein und derselben Partei nicht miteinander umgehen.

„Alles was die Werte-Union will, ist, dass die CDU sich politisch breiter aufstellt, als es in den letzten Jahren der Fall war“, sagt Mußhoff. Konservativ-wirtschaftsliberale Positionen müssten wie früher wieder selbstverständlicher Teil der CDU sein. Warum dies mit wüsten Beschimpfungen, „Nazi“-Andeutungen und Ausschluss-Forderungen aus der CDU quittiert werde, sei ihm schleierhaft.

CDU-Chef Matthias Hauer führte scharfe Fehde gegen den WU-Bundessprecher

Im Kampf gegen die Werte-Union, deren bundesweit rund 4000 Mitglieder allesamt CDU oder CSU angehören, hatte sich in den letzten Tagen auch der Essener CDU-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer hervorgetan. Im Kurznachrichtendienst Twitter schoss sich Hauer auf den Kölner Rechtsanwalt und WU-Bundessprecher Ralf Höcker ein und führte - teils mit Bezug auf dubiose und unbewiesene Vorwürfe - eine scharfe Fehde gegen ihn. Höcker ist mittlerweile von allen politischen Ämtern, auch in der CDU, zurückgetreten und verwies zur Begründung auf Drohungen gegen ihn und seine Familie.

Zentrales Motiv ist für Hauer bei seinem Feldzug, dass die Werte-Union sich der AfD anbiedere und mit dieser mindestens sympathisiere. Frank Mußhoff weist dies zurück. „Die AfD ist für uns belanglos.“ Allerdings sei diese Partei nicht zufällig entstanden, sondern weil die CDU in der Ära Merkel nach seiner Überzeugung zu weit nach links gerutscht ist. Die Werte-Union trete dafür ein, dies zu korrigieren und der AfD so den politischen Resonanzraum wieder zu verkleinern.

Die Wut hängt auch damit zusammen, dass Werte-Unionisten als Verräter gelten

„Ich nehme denen ihre behauptete Distanz zur AfD nicht ab“, sagt hingegen Hauer, der deshalb Sympathie für einen klaren Schnitt hat: Wer in der Union ist, könne nicht gleichzeitig Mitglied bei der Werte-Union sein. Die bei ihm und anderen Christdemokraten in Reden und Texten spürbare Wut auf die Werte-Union resultiere auch aus dem Gefühl, mit dieser Vereinigung den Verrat in den eigenen Reihen zu haben.

„Das sind Leute, die behaupten, sie spielten in derselben Mannschaft, sie schießen aber aufs eigene Tor“, so Hauer. Als Beleg nennt der Bundestagsabgeordnete Fundamentalkritik an der Bundeskanzlerin noch kurz vor der letzten Europawahl und fehlende Wahlaufrufe zugunsten der Union. „Die bewusste Demontage des Führungspersonals der CDU“ könne für Christdemokraten keine Option sein.

Wer Kritik äußern wolle, möge das in den Gremien der CDU tun. Dort seien Werte-Unionisten aber praktisch nicht anzutreffen, auch nicht in Essen. Schon wegen ihre sehr geringen Zahl spielten sie aber letztlich in der Partei sowieso keine Rolle, so Hauer.

Aggressivität gegen die Werte-Union sei nichts als Hass und Hetze

Er sehe im Übrigen auch keinen innerparteilichen Nachholbedarf bei konservativen Positionen. „Ich bin ja selbst in vielen Fragen konservativ.“ Ein noch deutlich dezidierter Konservativer wie der stellvertretende CDU-Fraktionschef im Essener Stadtrat, Dirk Kalweit, sei selbstverständlicher Teil der CDU, ohne dass er daran denke, in der Werte-Union mitzutun. Kalweit setzt sich tatsächlich auch ohne diese Anbindung mit einigen Positionen der Merkel-CDU kritisch auseinander, lässt an seiner grundsätzlichen Partei-Loyalität aber keine Zweifel aufkommen.

Distanziert hat sich Matthias Hauer von der Beschimpfung „Krebsgeschwür“, als die der Europapolitiker Elmar Brok jüngst die Werte-Union bezeichnete. Dies sei „deplatziert“ gewesen. Frank Mußhoff empfindet diese Entgleisung und den überwiegend verständnisvoll-milden Umgang damit als besonders bezeichnend. „Da sind Leute, die reden dauernd davon, sie seien gegen Hass und Hetze und arbeiten ihrerseits mit Hass und Hetze.“ Wenn einer von der Werte-Union das Wort „Krebsgeschwür“ in Bezug auf politische Gegner benutzt hätte - „was glauben Sie, was dann los gewesen wäre?“, fragt Mußhoff rhetorisch.

Widersprüchlich sei auch, dass CDU-Funktionäre wie Hauer sich einerseits hämisch über die geringe Zahl der Werte-Union-Mitglieder äußerten und ihnen keinen Einfluss auf die Partei attestierten, man sie aber andererseits zur großen Gefahr stilisierten. „Ja, was denn tun?“, fragt Mußhoff.

In Essen hat die Werte-Union kaum mehr als 20 Mitglieder - und jetzt eines weniger

In Essen hat die Werte-Union kaum mehr als 20 Mitglieder - und seit Samstag eines weniger. CDU-Ratsfrau Sonja Wilkending erklärte ihren Austritt „aus persönlichen Gründen“. Ob dies eine Umschreibung dafür ist, vor dem innerparteilichen Druck zu kapitulieren, ließ Wilkending offen. Dem Stadtrat wird sie nach der Kommunalwahl im September nicht mehr angehören, sie verzichtete auf eine erneute Kandidatur, die womöglich auch wenig Aussicht auf Erfolg gehabt hätte.

Die Kommunalpolitik verlassen wird zum gleichen Zeitpunkt auch Frank Mußhoff, der bisher Bezirksbürgermeister im Bezirk 1 (Innenstadt und umliegende Stadtteile) ist, diese Funktion aber ebenfalls aufgibt.