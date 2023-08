Wie im vergangenen Jahr werden sich beim Kreativmarkt auf der Margarethenhöhe in Essen wieder viele Aussteller mit ihren Waren präsentieren.

Veranstaltung Kreativmarkt auf der Margarethenhöhe in Essen wird größer

Essen-Margarethenhöhe. 57 Aussteller aus dem Ruhrgebiet sind am 27. August auf dem Marktplatz in Essen dabei. Es gibt Schmuck, Deko, Kleidung – und einen „Männerhort“.

Seit 2016 gibt es den Kreativmarkt auf der Margarethenhöhe in Essen – und er erfreut sich wachsender Beliebtheit. War man vor Jahren noch mit 30 Händlern gestartet, sind inzwischen 57 Aussteller aus dem gesamten Ruhrgebiet dabei, die am Sonntag, 27. August, ihre selbst gefertigten Sachen anbieten werden. Das ist in diesem Jahr geplant.

Neben Schmuck, selbst gestrickten und genähten Kleidungsstücken und Accessoires gibt es Kunst aus Holz, Beton, Wachs, Leder, Porzellan und Papier, Deko aller Art, Schönes und Nützliches. Von 11 bis 18 Uhr sind die 43 Verkaufspavillons geöffnet. Neu dabei sind etwa 15 Anbieter, darunter eine Schäferin, die vor Ort die Wolle ihrer Tiere spinnt, ein Stand mit afrikanischer Kunst sowie Seifen aus Bioöl. Auch Hundehalsbänder, Honig, Kinderartikel, Rucksäcke und vieles mehr wird es geben.

Erstmals findet der Kreativmarkt auf der Essener Margarethenhöhe im August statt

„Wir haben einen festen Stamm, aber es kommen auch immer neue Anbieter dazu. Einige sagen natürlich auch aufgrund von Urlaub oder Krankheit ab“, weiß Organisatorin Hannelore Külzer aus Erfahrung.

Schon morgens um 7 Uhr wird auf dem Marktplatz, Steile Straße, aufgebaut. Hannelore Külzer, die den Kreativmarkt gemeinsam mit einer Kollegin ins Leben gerufen hatte, wird schon um 6 Uhr vor Ort sein und die anreisenden Anbieterinnen und Anbieter einweisen.

2020 war der Markt wegen Corona ausgefallen, ansonsten fand er bisher immer am ersten September-Sonntag bei meist gutem Wetter statt. In diesem Jahr wurde er aus persönlichen Gründen eine Woche vorverlegt, erklärt Hannelore Külzer. „Die Veranstaltung ist inzwischen ein Selbstläufer. Anfangs musste ich mich um Aussteller bemühen, jetzt kommen sie auf mich zu.“

Viele wissen das historische Ambiente zu schätzen

Viele wüssten die annehme Atmosphäre und das historische Ambiente der Gartenstadt zu schätzen und seien auch mit dem Verkauf sehr zufrieden. In den Vorjahren habe sie sogar Absagen erteilen müssen. Das sei in diesem Jahr nicht nötig, da es zusätzliche Stellplätze für Stände auf den Straßen am Rand des Marktplatzes geben werde.

Hannelore Külzer, Initiatorin des Kreativmarktes, und Chris Henkes, Vorsitzender der Bürgerschaft Margarethenhöhe, organisieren die Veranstaltung auf dem Marktplatz. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Es gibt sogar noch ein paar freie Plätze, so dass sich noch kurzfristig Aussteller melden können“, sagt die Organisatorin. Seit 2018 findet der Kreativmarkt unter dem Dach der Bürgerschaft Margarethenhöhe statt. Die Unkosten für Genehmigungen, Absperrungen und ähnliches werden über die Standgebühren und einen Kuchenverkauf gedeckt.

„Jeder, der hier ausstellt, muss einen Kuchen mitbringen, den wir dann verkaufen. Der Erlös ist für die Belange der Bürgerschaft bestimmt“, sagt deren Vorsitzender Chris Henkes, der selbst auf Leinwand gezogene Repros von gemalten Bildern des verstorbenen Heimatforschers Hugo Rieth von der Margarethenhöhe verkaufen wird. Auch für Kaffee und andere Getränke wird gesorgt sein.

Auf dem Marktplatz herrscht am 27. August schon früh Parkverbot

Die Bürgerschaft baut auf Initiative von Hannelore Külzer, die unter anderem ihren selbst gefertigten Schmuck verkauft, auch wieder einen „Männerhort“ auf, wo es Gelegenheit gibt, am Bierstand mit anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen, während die Frauen an den Ständen stöbern. Die Einrichtung habe sich bewährt, weil die männlichen Begleiter oft wenig Lust hätten, von Stand zu Stand zu ziehen.

Auf dem Marktplatz gilt ab dem frühen Morgen des Ausstellungstages Parkverbot, damit die Händler in Ruhe aufbauen können. Alle Aussteller müssen Tische und Pavillons selbst mitbringen und ihre Waren bei Regen entsprechend schützen.

Besucherinnen und Besucher sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, bitten die Organisatoren. Die U 17 hält in unmittelbarer Nähe auf der Sommerburgstraße, Haltestelle Laubenweg. Wer noch als Aussteller dabei sein möchte, kann sich kurzfristig bei Hannelore Külzer unter 0201 712175 melden.

